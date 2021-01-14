Mobil uygulamalara 111 milyar dolar

Sensor Tower tarafında açıklanan verilere göre, mobil uygulama harcamaları 2020 yılında yüzde 30 artarak 111 milyar dolara ulaştı.

Mobil uygulama pazarının 2020 yılındaki kazancının yüzde 71’i mobil oyunlardan oluşuyor. 2020’de mobil oyun ve uygulama harcamaları rekor kırdı. Mobil uygulama analiz platformu Sensor Tower tarafından açıklanan verilere göre, App Store ve Google Play’deki tüketici harcamaları dünya çapında yaklaşık 111 milyar doları buldu. Tüketicilerin eğitim, iş ve eğlence için mobil cihazlarına yönelmesiyle uygulama içi satın almalar, abonelikler ve premium uygulamalar için dünya çapında yaklaşık 111 milyar dolar harcadı. Bu rakam, uygulama mağazalarının 85,2 milyar dolar gelir elde ettiği 2019 yılına göre yıllık yüzde 30,2 büyümeyi temsil ediyor. İstanbul - Yasin Aydın

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