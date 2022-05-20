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21 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Müsilaj ‘geliyorum’ demiş

20 Mayıs 2022, Cuma 20:30
Marmara Denizi’nde 2021’de çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu ABD’deki Güney Florida Üniversitesi uzmanlarının da araştırdığı öğrenildi.

Uydu görüntülerini inceleyerek deniz yüzeyindeki tabakaların tanımlanması üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Chuanmin Hu, makalesinde 21 yıllık uydu görüntülerini ayrıntılarıyla incelediğini ve müsilajin 2007, 2008 ve 2021 yıllarında seçilebildiğine dikkat çekti. Milliyet’tin haberine göre Güney Florida Üniversitesi’nden fiziksel oşinograf Prof. Dr. Chuanmin Hu’nun Marmara Denizi’ndeki müsilajı, NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) destekli projesi kapsamında uydu görüntülerinden fark ettiği belirtildi.

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