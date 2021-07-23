Marmara Denizi’nde oluşan müsilajla ilgili araştırma yapan ODTÜ Bilim-2 Gemisi, 40 günlük sefer süresince 234 oşinografi istasyonunda çalışmalarını gerçekleştirdi.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Bu yaz içerisinde yeni bir müsilaj patlaması beklemiyoruz ama doğa tabiî ki, tahmin edilmesi güç” dedi.
Bilim-2 Gemisi’nde, 40 günlük Marmara Denizi seferi sırasında müsilaj ile ilgili önemli araştırmalar yürüten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, Ağustos ayında çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, yaptığı açıklamada, Bilim-2 gemisi ile Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında planlanan Marmara ve Karadeniz seferlerinin olduğunu söyledi. Yücel, müsilajın açtığı hasarın ciddileşmesi üzerine bu seferleri erkene aldıklarını, haziran ayı başından itibaren Marmara’da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.