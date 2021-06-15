Müsilaja temas sağlığa zararlı

Marmara Denizi’nde son günlerde etkili olan müsilajın, insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu belirten uzmanlar, müsilaja temas edilmemesi uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilajla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dr. Songül Özer, “Müsilaj en büyük zararı, deniz suyu ile atmosferin bağlantısı keserek ve oksijenin su altına inmesini engelleyerek aslında deniz içinde ve deniz altında yaşayan bitki/hayvan ve diğer canlılara vermektedir” diye konuştu.

“Temas edildiği taktirde insana da elbette zararı olur” diyen Özer, şu uyarılarda bulundu: “Daha çok yukarıda bahsettiğimiz mantarlara, parazitlere ve bakterilere bağlı olarak cilt lezyonları, temasa bağlı deride kızarıklıklar, döküntü benzeri cilt lezyonları oluşabilir. Alerjik yapılı ve hassas kişilerde kızarıklık ve alerjik döküntü şeklinde daha geniş cilt lezyonları oluşabilir. Şimdiye kadar, müsilaj ile ortaya çıkan bir solunum yolu ya da sindirim yolu hastalığı henüz saptanmadı. Ama incelemelere devam edilmesi ve araştırma sonuçlarının açıklanmasıyla, ilerde daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz”

Nihat Orhan - İstanbul