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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Okyanusları covid atıkları sardı

12 Haziran 2020, Cuma
Pandemi sürecinde maske ve eldiven kullanımının yaygınlaşmasıyla çevre kirliliği arttı. Dalgıçlar denizden 2 milyar maske, binlerce eldiven ve dezenfektan şişesi çıkardı.

Çevreciler, okyanuslarda maske ve plastik eldivenler bulunmasının ardından yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin okyanus kirliliğini yüksek seviyelere çıkarabileceğine dair uyarıda bulundu.

T24’deki habere göre, Fransız Rivierası’nda deniz temizliği için çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu “Operation Mer Propre, Covid-19 salgınında kullanımı yüksek seviyelere çıkan maske ve plastik eldiven atıklarının deniz ve okyanuslarda bulunduğunu söyledi. Dalgıçlar Akdeniz’de buldukları maske, eldiven, dezenfektan şişesi gibi binlerce çöpe “Covid atığı” adını verdi. 

Bir şeyler yapılmazsa kirlilik kaçınılmaz

Operation Mer Propre’dan Joffrey Peltier, bulunan Covid atıklarına dair endişelerini dile getirdi. Tek kullanımlı plastiğin bırakılmasına ilişkin yıllardır süren çabaların salgınla beraber başa dönmesinden endişe duyduğunu söyleyen Peltier, “Eğer bir şeyler yapılmazsa kirlilik gelecek” dedi.

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