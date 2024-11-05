"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Olası Marmara depreminde 3 metrelik tsunami uyarısı

05 Kasım 2024, Salı 14:19
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 6,5'ten fazla olası bir depremde yer yer 3 metreye varan tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Taymaz, "5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, burasının tektonik anlamda çok genç ve deprem üreten bir bölge olduğunu söyledi.

Tsunamilerin volkanların püskürmeleri veya deniz tabanındaki heyelanlarla oluşabileceğini dile getiren Taymaz, 2020'de Ege Denizi'nde Sisam Adası'ndaki depremin tsunami oluşturduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Taymaz, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Kavaklı sahilleri ile İzmit Körfezi'nde Hersek Deltası'na kadar tsunami oluştuğunu, bunun yüksekliğinin deniz tabanı morfolojisine, su derinliğine, depremin büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak değişebileceğini kaydederek, "Türkiye'yi tehdit eden, en az 3 metreye kadar yükselebilecek, tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız deniz tabanında var." dedi.

Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şunları kaydetti:

"Çünkü Marmara Bölgesi şehirleşmenin, sanayinin ve tarımın çok yoğun olduğu bir bölge. Güney yamacı da kuzey yamacı da Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarının tehdit ettiği yerde. 6,8 büyüklüğündeki 1963 Çınarcık depreminden sonra 17 Ağustos 1999'da Gölcük ve akabinde 12 Kasım 1999’da Düzce depremini yaşadık. O da 7,2'ydi. Örneğin Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk. Çınarcık Havzası'na bakacak olursak Armutlu Yarımadası, Yalova, Karamürsel, Hersek Deltası, Mudanya'ya ve daha güneylere kadar risklerimiz var."

Prof. Dr. Taymaz, tsunaminin büyüklüğüne bağlı olarak kıyı şeridine olan etkilerin değişebileceğini söyledi.

Ulusal güvenliği de ilgilendiren konularda tsunami ve deprem riskinin çok göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taymaz, burada da yüksek teknolojiler kullanıldığını dile getirdi.

"Depremlerin tetiklemesiyle oluşabilecek tsunami riskleri mevcut"

Taymaz, Marmara kıyılarında oluşabilecek tsunami etkisinin geçtiği bölgedeki fay geometrisine, kıyı şeridine olan uzaklığına, deniz tabanındaki su morfolojisinin değişimine bağlı olarak farklılaşabildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kendi coğrafyamızda 6 büyüklüğünü aşan 6,5'i zorlayan depremlerin deniz tabanı veya hangi fay kolunu ilgilendiriyorsa oluşturabileceği tsunami riskleri var, kıyılar var. Marmaray'da, Haliç'i geçen bölgelerde, Yenikapı'da depremlerin oluşturacağı tsunami risklerine karşı metro tasarımları var. Avrasya Tüneli yapılırken bunlar hep göz önüne alınmıştır. 6,5'ten büyük depremlerde, 1 metrenin üzerinde yer yer 3 metreye varan yüksekliklerde depremlerin tetiklemesiyle oluşabilecek tsunami riskleri mevcut."

Marmara Bölgesi'nde her 30 yılda bir büyük deprem oluştuğuna işaret eden Taymaz, tabiatla ilgili bilimlerinin önceden tahmin edilemeyeceğini, sadece öngörüde bulunulabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Taymaz, "İstanbul'da kesinlikle 7 büyüklüğünde ya da daha aşan büyüklüklerde deprem olma olasılığı çok fazla. Bunun da zaman aşımını çoktan aştık bile. Yani 6,8’den büyük deprem olma olasılığı aşıldı ama doğa bilimleri, yaşam bilimleri, mühendislik bilimleri gibi değildir, iki kere iki dört etmez. İstatistik çalışmaz, kaotiktir." değerlendirmesini yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransız aileler TikTok'a dava açtı

    ABD, seçim sonrası için alarmda - "Hayatımda buna benzer bir seçim görmedim”

    İsrail, arama kurtarma çalışmalarına da izin vermiyor

    LGS 15 Haziran 2025'te yapılacak

    Dubai çikolatasında bezelyeye dikkat

    TÜPRAŞ'ta çıkan yangın kontrol altında

    Olası Marmara depreminde 3 metrelik tsunami uyarısı

    Çorum'da patlama olan bina için yıkım kararı çıkarıldı

    Gazze'de ateşkes kararının uygulanma vakti geldi

    Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    İsrail tüm ateşkes önerilerini reddetti

    İsrail Gazze’de 2 günde 50 çocuk daha katletti

    Kanuni düzenleme şart - Kayyım tayinlerine büyük tepki

    Hukuk, hava ile su kadar olmazsa olmaz

    Açlık sınırı 22 bin, yoksulluk sınırı 68 bin TL

    Hak ihlâli kararlarında endişelendiren artış

    TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

    İsrail hapishanelerinde işkence yapılıyor

    Aile hekimleri 3 gün iş bırakacak

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Vakıa Sûresini okuyan fakirlik görmez mi?
    Osman ZENGİN

    Lût’a (as), birkaç parlak genç gelir…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çattırdı felek, Ecevit’i İsmet’e
    Ahmet BATTAL

    İktidarın Anayasa teranesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hollanda’dan güzel haber
    Cevher İLHAN

    “Ceberutluğa” karşı demokratik irade işbirliği
    Risale-i Nur'dan

    Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler
    Kahraman ALPAK

    “Er” kişi niyetine
    Genel

    TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.