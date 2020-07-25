Robot kullanabilen işsiz kalmayacak

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon genç iyi bir eğitim ve meslek sahibi olmak için yarıştığı üniversite sınav sonuçlarına kilitlendi.

Sanayinin kalbine yerleşen robotlar, yapay zeka ve dijitalleşme çağında meslek liseleri ve üniversitelerle eğitim işbirlikleri yapan Tezmaksan Akademi, tercih yapmaya hazırlanan gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45’e çıkacağınıdolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade etti.

Yeni meslekler

Robot kullanımındaki artışın geleceğin mesleklerini de yeniden şekillendireceğine dikkat çeken Aydoğdu, üniversite tercihi yapacak gençlere şu önerilerde bulundu: “Bu iş kolları arasında robot operatörlüğü çok kıymetli bir noktaya gelecek. Robot operatörlerinden beklenen ise tüm değişkenliklere göre robot ve CNC takım tezgâhı makinelerini tekrardan programlayacak becerilere sahip olması. Sanayide önemi hızla artacak olan bir diğer meslek ise ‘otomasyon danışmanlığı’ olacak. Bu iş kollarında aranan becerilere sahip olarak mezun olan her genç, çok kolay iş bulacak. Tüm dünyada ve ülkemizde artık, robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital alt yapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir iş gücüne ihtiyaç olacak.”

İstanbul - Yasin Aydın