Salda’ya yanlış fidan diktiler

Türkiye Ormancılar Derneği, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen yaratılış harikası Salda Gölü’nde yanlış bir ağaçlandırma çalışması yapıldığını açıkladı.

Dernek, “Salda Gölü havzası kurak bir bozkırdır ve haziran ayında fidan dikilemez. Ayrıca bu bozkırda göknar yaşamaz” diyerek tepki gösterdi. Burdur Doğanbaba Köyü kenarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen ‘Dünya’dan Mars’a Bir Pencere: Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı’ kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Hazine mülkiyetindeki 130 bin metrekare alanda ilk etapta 300 adet ardıç ve göknar dikildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği, “Orada bulunmaması gereken bir türün, tür kirliliğini beraberinde getireceği belirlenerek gerekli uyarıları yaptık. Havzadaki çalılaşmış orman ağaçlarına bakılsaydı böyle bir hata yapılmazdı” diye belirtti.

Haber Merkezi