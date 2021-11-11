Siber saldırılara karşı ikaz

Siber saldırılar artık sadece bir hacker tarafından değil, organize siber saldırı çeteleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Akıllı cihazlar, bilgisayarlar ve elektronik cihaz kullanımları arttıkça siber güvenliğin öneminin de arttığını belirten uzmanlar, özellikle online alış verişlerde siber suçlara karşı sanal kredi kartı kullanılmasını ve alış veriş tamamlandığında limitin sıfırlanmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar; banka, emniyet güçleri ve devlet kurumlarından kısa mesaj veya e-posta yoluyla şifre istenmediğini hatırlatarak bu tip tuzaklara karşı da tedbirli olunması gerektiğini ifade ediyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şenol, siber güvenliğin önemi ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şirketler prestij ve maddi kayba uğratılıyor

Bilgisayar üzerinden işlenen suçların büyük boyutlara ulaştığını vurgulayan Dr. Şenol, “Bu suçlar kişi ve kurumların hayatını ve işleyişini olumsuz yönde etkiliyor. Bu suçlardan muzdarip olan ülkeler ve kurumlar başta olmak üzere bu konuda pek çok aktör tarafından çalışmalar yapılıyor. Firmaların veritabanlarından müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalınıyor, bir şirketin muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayarın veya sistemin veri diski şifrelenip şifrenin açılması karşılığında fidye isteniyor, büyük bir firmanın veya kurumun web sitesi ele geçirilerek prestij ve para kaybına yol açılıyor. Siber Güvenlik, elektronik sistemlerin ve bilginin güvende tutulması için geliştirilen teknolojiler ve yapılan uygulamalardır. İnsanların akıllı cihazlar, bilgisayarlar, elektronik cihazları kullanımı arttıkça, siber güvenlik de önemini artırmaya devam ediyor.” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk