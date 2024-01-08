Siber suçlar için Meclis göreve

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde artan bilişim ve siber suçlarla ilgili sorunların belirlenip çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Gürer, önergesinde, sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmak ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik tedbir almak amacıyla çalışma başlatılması gerektiğini de ifade etti. Gürer, Meclis Araştırma önergesinde, günümüz koşullarında iletişimden eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar yaşamın her alanında kullanılan sosyal medyanın, teknoloji ve internetin yararlarının yanında zararları da olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya kanalları üzerinden hesaplara izinsiz olarak erişim sağlanarak; kişisel verilerin kopyalanması, çalınması ya da yok edilmesinin artık mümkün ve çok kolay hale geldiğine işaret eden Gürer, “Bilişim suçları ya da siber suçların her geçen gün yaygın hale gelmesi birtakım insanların mağdur olmasına sebep olurken bir takım insanlarında legal olmayan yollardan kayıt dışı kazanç elde etmelerinin önünü açmaktadır” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA