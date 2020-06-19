Şirket verileri tehlikede

Yapılan son araştırmaya göre, şirketten ayrılmayı planlayan çalışanların % 60’ı iç tehditleri oluşturuyor.

Hatta ayrılmayı planlayan çalışanların % 80’ini de şirket verilerini 2 ile 8 hafta önceden çalmaya başlıyor. Birçok şirkette veri sızıntısına neden olan bu tarz çalışanlara dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, iç tehditler konusunda finans ve ilaç sektöründeki şirketleri uyarıyor.

Dışarıdan tehditlere karşı şirketlerini korumak için büyük mücadele gösteren şirketler, içeriden zarar görüyor. Securonix araştırmacılarının 2020 İç Tehdit Raporu’na göre, şirketlerinden ayrılmayı planlayan çalışanlar iç tehditlerin %60’ını oluşturuyor. Şirket verilerini ayrılmadan 2 ile 8 hafta öncesinde çalmaya başlayan çalışanların şirketler için büyük tehdit oluşturduğu görülüyor. Özellikle ayrılmayı planlayan çalışanların tespitinde önemli ayrıntıların olduğunu belirten Tursun, veri sızıntılarının genellikle e-posta üzerinden gerçekleştiğini ve ilaç ile finans sektöründeki şirketlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.