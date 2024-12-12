Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması gündemde

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu ‘Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler’ gündemiyle AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde

Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklar için ciddi bir tehdit haline geldiğini ifade eden Katırcıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet, dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve siber zorbalık, uluslararası terör örgütlerinin dijital platformlardaki faaliyetleri, LGBTİ artı lobisinin faaliyetleri. Dünyada ve ülkemizde; teknolojinin, kontrolsüz kullanıldığında ve kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde büyük bir güvenlik tehdidi haline geldiğini görüyoruz”

Çocuklarımızı korumak ortak sorumluluğumuz

Katırcıoğlu şöyle devam etti: “Dijital mecralar, terör örgütlerinin eleman devşirdiği, sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline gelmiştir. Bilgi çöplüğüne dönen bu platformlarda çocuklarımızı korumak devletin, ailenin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Dünya örneklerinde bu tehditlerle mücadelede kapsamlı devlet politikaları oluşturan bazı ülkeler olmuştur. Japonya, Singapur, Avustralya, Norveç ve Fransa gibi ülkeler, dijital dünyaya yönelik sınırlandırmalar ve kontrollü erişim politikalarıyla çocuklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır” Katırcıoğlu, “Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, milli eğitim müfredatına dijital medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi tedbirlerinin görüşülmesi ve tartışılmasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi