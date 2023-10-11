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12 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sosyal medyada paylaşılanlar silinmiyor

11 Ekim 2023, Çarşamba 21:48
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şadiye Deniz, dijital mahremiyet kavramını ve bireyler ile özellikle de çocukların sosyal medya araçlarını ve internet sayfalarını kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

İnternette yaptığımız tüm aktivitelerin görünmeyen bir karşılığının olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Deniz, “Nasıl ki gerçek hayatta kişisel bir özel alan oluşturuyor ve herkesle her şeyi paylaşmıyorsak dijital ortamda da aynı şekilde hareket etmeliyiz” dedi. İnternette kullanıcı olan herkesin dijital mecralarda paylaşılanların silinmeyeceğini bilerek hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Deniz şunları söyledi: “Dijital mahremiyet farkındalığındaki en önemli mesele paylaşımlarımızın dijital mecralarda hiç silinmeyeceği bilgisine sahip olmamızdır. Paylaşımlarımızı yaparken bu ön kabul ile hareket etmeliyiz. Bugün herkese açık olarak paylaştığımız bir içeriği yarın gizlemek isteyebiliriz. Ya da bugün zararlı görmediğimiz ve sosyal ağlara koyduğumuz bir içerik gelecekteki hayatımızı olumsuz etkileme durumunu ortaya çıkarabilir.”

 

Haber Merkezi

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