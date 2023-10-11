Sosyal medyada paylaşılanlar silinmiyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şadiye Deniz, dijital mahremiyet kavramını ve bireyler ile özellikle de çocukların sosyal medya araçlarını ve internet sayfalarını kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

İnternette yaptığımız tüm aktivitelerin görünmeyen bir karşılığının olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Deniz, “Nasıl ki gerçek hayatta kişisel bir özel alan oluşturuyor ve herkesle her şeyi paylaşmıyorsak dijital ortamda da aynı şekilde hareket etmeliyiz” dedi. İnternette kullanıcı olan herkesin dijital mecralarda paylaşılanların silinmeyeceğini bilerek hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Deniz şunları söyledi: “Dijital mahremiyet farkındalığındaki en önemli mesele paylaşımlarımızın dijital mecralarda hiç silinmeyeceği bilgisine sahip olmamızdır. Paylaşımlarımızı yaparken bu ön kabul ile hareket etmeliyiz. Bugün herkese açık olarak paylaştığımız bir içeriği yarın gizlemek isteyebiliriz. Ya da bugün zararlı görmediğimiz ve sosyal ağlara koyduğumuz bir içerik gelecekteki hayatımızı olumsuz etkileme durumunu ortaya çıkarabilir.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 343

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.