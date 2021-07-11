Tam ‘mobil’ olduk

Türkiye’de mobil abone sayısı 83,5 milyona yaklaştı. Böylece yaygınlık yüzde 100’e ulaştı. Mobil abonelerin 77 milyondan fazlası 4,5G hizmeti alanlardan oluştu. Operatör gelirleri de yüzde 15 artış gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” yayımlandı.

Rapora göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en yüksek büyüme gösteren sektörlerden biri elektronik haberleşme oldu.

Tüketicilerin genişbant internet başta olmak üzere birçok hizmet türüne gösterdikleri talep artarken, işletmeciler de yatırımlarına ara vermeden daha kaliteli hizmet sunmak için çaba gösterdi.

Geçen yıl operatör gelirleri yüzde 15’in üzerinde artarken, yatırımlar bu oranın neredeyse iki katına ulaştı. Söz konusu talep, sorunsuz olarak karşılandı. Bu yılın ilk çeyreğinde de gelirler ve yatırımlarda büyüme devam etti.

Yılın birinci çeyreğinde operatör gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19’un üzerinde arttı. Yatırımlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 13 artış kaydetti.