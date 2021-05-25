Tefekküre davetlisiniz: Bu yılın tek tam ay tutulması yarın...

Dünya yarın gece gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda şahit olacak.

Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

"Kanlı Ay"

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

"Süper Ay"

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

"Çiçek Ay"

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

***

TEFEKKÜR HAKKINDA...

San'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nda tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan her zerrelerden yıldızlara kadar her hadise dikkatli nazarları "Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?'' (Sözler Onuncu Söz, 53) hakikatinin penceresinden Cenab-ı Hakk'a çeviriyor.

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

''Her biri, birer yörüngede akar, durur..."

"Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur..." (Yasin Suresi, 36/39, 40)

***

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

***

Kainat Kitabı'nda her an ve her saniye yeni bir tefekkür saati...

Tefekküre davetlisiniz...

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Milyarlarca yıldır sönmeden yanan elektrik lambaları

Jüpiter ve Satürn'den tefekkür daveti

21 Aralık gecesine dikkat!

Gün batımının bilimsel tefekkürü

Coğrafyacı gözüyle - 1

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik keşfedildi

Güneş'e 77 milyon kilometre yaklaştı

"1998 OR2" adı verilen dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

Bilim yaratılışı doğruluyor

İslâm Bilimle çatışmaz

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

Tabiat Risalesi okumaları: Evrim mi ibda ve inşa mı?

Tabiat Risalesi okumaları: Evrim bize ne söyle(ye)mez?

Einstein’ın o teorisi doğrulandı

Dağlar bize ne söylüyor?

170 yıl önce patlamış

Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir

'Her biri, birer yörüngede akar, durur" Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi...

Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran

Medresetüzzehra bir Esma okuludur

Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı..

Kainattaki tağyir ve tebdil

Kainat Kitabı'nda araştırmalar sürüyor: Daha önce bilinmeyen 300 bin galaksi keşfedildi

30 milyon ışık yılı uzaklıkta cüce galaksi görüntülendi

2019'da tefekkürün zirve yapacağı geceler

Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

Güneş’e en uzak şekilde konumlandırılan cisim

Güneş’in ikizi keşfedildi

Yıldızlararası bölgeye ulaştı: Voyager 2'nin gönderdiği veriler Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor