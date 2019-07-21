"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Türk şirketi ABD'ye ''Octopod'' ile açıldı

21 Temmuz 2019, Pazar 14:19
Türk yazılımcıların geliştirdiği, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı sunan Octopod, ABD pazarına açıldı.

Yerli yazılımcılar yabancıların markajında

Toplamda 12 bin 500 kullanıcıya erişen ve dünyada 10 distribütörle çalışan Octopod, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in Türk teknoloji şirketlerini ABD pazarına taşıdığı Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'yla ABD pazarına açıldı.

Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, yaptığı açıklamada, işletmelere, ihtiyaç duydukları yazılımları, yazılımcıya ihtiyaç kalmadan geliştirme imkanı sunduklarını ifade ederek, "İşletmelere kod yazmalarına gerek olmadan, 'sürükle bırak' yöntemiyle, adeta 'oyun oynar gibi' yazılım geliştirme imkanı sunduk." dedi.

Dünya üzerinde her sektörde rekabetin yoğunlaştığını ve işletmelerin dijitalleşmesinin artık büyük bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Balo, kurumların dijital dönüşümünde gerek duydukları yazılım ihtiyaçlarının daha hızlı, daha düşük maliyetle, gelişen teknolojilere göre değişim ve dönüşüme ayak uyduracak şekilde karşılanması konularında Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini ve yeni nesil teknolojiler ürettiklerini anlattı.

Balo, Türk mühendislerin geliştirdiği Octopod'un, 2020’de 25 milyar dolarlık pazara ulaşacak "low code/no code" yazılım geliştirme pazarında dünyadaki ilk örnekleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk sıralarda, Türkiye'de ise bir ilk olan, no-code teknolojisi ile kod yazmadan iş uygulamaları geliştirme platformu Octopod, kurumsal dijital dönüşümde büyük önem arz eden yazılım geliştirme süreçlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldıran bir inovasyon projesi, başka bir deyişle yeni bir yazılım dilidir. Barındırdığı özellikler ile iş dünyasını, maliyet etkin, ulaşılabilir ve hızlı geliştirilen iş uygulamaları ile buluşturan Octopod, yeni bir yazılım dili olarak yüksek verimlilik sunarken, modüler, esnek ve entegre yapısıyla her yerden erişim sağlıyor."

"Birçok noktada başarılı örnek ve referanslara sahip"

Şenol Balo, Octopod'un, BPM iş akış motoru ile süreç tasarımı ve yönetimi, grafik raporlama çözümleri ile BI analitik, hızlı yazılım geliştirme aracıyla multiplatform uygulamalar geliştirme imkanı sunduğunu ifade ederek, "Hazır yazılımların sunduğu ortalama yüzde 65 verimliliğe karşın Octopod, şirketlerin ihtiyacını yüzde 100 olarak karşılayacak şekilde yazılım geliştirebilme kabiliyetinde. Ayrıca Octopod, esnek, modüler bir sistem olarak mevcut yazılımlara kolaylıkla entegre oluyor." diye konuştu.

Octopod ile yazılım geliştirmenin, kod ile yazılım yazmaya göre 6-20 kat daha hızlı olduğunu vurgulayan Balo, şunları kaydetti:

"Kurulum gerektirmeyen Octopod'a web üzerinden, ister bilgisayarınızdan ister tabletinizden isterseniz de cep telefonunuzdan da anlık ulaşabiliyorsunuz. Octopod, iş süreci tanımlanabilen tüm iş uygulamaları için uygun bir platform. Sektör, departman, çalışan kişi sayısı gibi etkenlerden bağımsız, her boyutta şirkete fayda sağlıyor. Üretimden lojistiğe, inşaattan hizmet sektörüne kadar birçok noktada başarılı örnek ve referanslara sahip. Birçok uluslararası şirket, Octopod ile kendi uygulamalarını kendisi geliştirerek dijital dönüşümleri gerçekleştiriyor ve verimliliklerini artırarak daha karlı hale geliyor." 

"Klasik yazılım geliştirme metodlarına göre 20 kat daha hızlı"

Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Balo, dijital dönüşümü gerçekleştirmek için firmalara ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş birçok hazır paket yazılım sunulduğunu, hazır yazılımların ortalama yüzde 65 verimlilik sağladığını söyledi.

Her sektörün kendine özel istekleri, çalışma modelleri ve paket çözümleri bulunduğunu aktaran Balo, şöyle konuştu:

"Hazır yazılımları işletmelere uyarlamak, hem maliyetli hem de zaman alıyor. Octopod, bu noktada şirketlerin ihtiyacını yüzde 100 karşılayacak şekilde iş uygulaması geliştirebilme imkanı sunarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Yapılan araştırmalar, yazılım sektöründeki beklentilerin karşılanma oranının çarpıcı bir şekilde yüzde 20'lerde kaldığını, beklentileri karşılayacak insan kaynağı ve çözümlerin maalesef yetersiz kaldığını gösteriyor. Üniversitelerde teknoloji konusunda birçok bölüm açılıyor olmasına rağmen uzun olan eğitim süreleri maalesef sektördeki hıza ve dinamiğe yetişemiyor. Octopod, klasik yazılım geliştirme metodlarına göre 20 kat daha hızlı yazılım geliştirme imkanı sunuyor. Üstelik şirketlerin dönüşüm yolculuğunda esnek, ölçeklenebilir, değiştirilip özelleştirilebilir bir yol arkadaşı oluyor."

Sistemi canlıya almak için F5'e basmak yeterli

Şenol Balo, Octopod'un, entegrasyon altyapısı sayesinde mevcut yazılımlara kolaylıkla entegre olduğunu ve mevcut verilerin kolayca kullanılmasını sağladığını belirterek, "Octopod'u kullanmaya başladığınızda mevcut yazılımın değiştirilmesi gerekmez, Octopod ile geliştirilebilir. 'Sistemi canlıya alma' gibi kavramlar, Octopod ile 'anlık' kavramlardır. Yapılan değişiklik, F5 yapan kullanıcı tarafından anında kullanılmaya başlanır." diye konuştu.

Octopod'un pazarda güçlü bir taleple karşılaştığını ifade eden Balo, şunları kaydetti:

"Hizmet vermeye başlamamızın üzerinden henüz 2 yıl geçmesine karşın 10 ülkede distribütör sayısına ulaştık. Octopod, 120 kurumsal müşteride 400'ün üzerinde gerçekleştirilen proje ile 12 bin 500 kullanıcıya erişmiş durumda. Hizmet sektöründen inşaat sektörüne, elektronikten perakendeye kadar çok geniş bir yelpazede müşterilerimiz bulunuyor. Sunduğu ücretsiz sertifika eğitimleri ile şu an sektörde, Octopod platformu ile kod yazmadan iş uygulaması geliştirebilen 2 bin 500'ün üzerinde 'Octopoder' bulunmakta. Ayrıca, üniversitelerde sunduğu eğitimler ile bu sayı her geçen gün artmakta. Octopod, 20 çalışanı ile iki faaliyet yılında da yüzde 50 büyüme rakamlarına ulaşmıştır. Hızla artan partnerlik ekosistemi ile Octopod'la geliştirilen uygulamalar, SaaS çözümler birer birer sektörde boy göstermeye başlamıştır." 

"Amerika ofisini açarak büyümek istiyoruz"

Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Balo, Octopod'un Türkiye'de doğan bir milli marka olarak dünya piyasasında değer görmesinden mutluluk duyduklarını, Türkiye'nin teknoloji markalarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

İTÜ ARI Teknokent'in Türk teknoloji şirketlerini ABD pazarına taşımak için uygulamaya geçirdiği Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'na katıldıklarını hatırlatan Balo, bu kapsamda Türkiye’de geçirdikleri 5 haftalık eğitim programına ilişkin şunları kaydetti:

"Çok değerli 5 hafta geçirdik. Başlangıçta bu kadar yorucu olacağını düşünmemiştik ancak oldukça yoğun, yorucu ve zihin açıcı bir program oldu. Her adım Innogate ekibi tarafından çok sıkı takip edildi ve mümkün olan en yüksek verimlilikte programın ilerletilmesi sağlandı. Türkiye pazarı için doğru olan birçok bilginin Amerika pazarı için farklı doğruları olduğunu, satış ve pazarlama yaklaşımlarının aynı olmadığını kavramış olduk.

Programın ABD döneminde ise doğru bir ürünü, doğru bir pazarlama stratejisi ile sunduğunuzda, ABD pazarının ne kadar büyük ve karlı bir pazar olduğu konusundaki düşüncelerimizi hızlı bir şekilde dikey ve yatay anlamda birçok farklı alanda gözlemleme şansı bulduk."

Küresel ölçekte ABD'yi bir sıçrama tahtası olarak gördüklerini ifade eden Balo, "Bizim öncelikli hedefimiz, ABD'de low code ve no code sektörünün çalışma dinamiklerini anlamak, rakiplerin stratejileri ile kendi strateji ve ürün konumlamamızı karşılaştırmak olacak. Hemen arkasından gerekli gördüğümüz eksik yönlerimizi tamamlayarak bize uygun yapıda Amerika ofisini açarak büyümek istiyoruz. Aynı zamanda Amerika üzerinden tüm dünyaya ulaşma politikası izleyeceğiz." şeklinde konuştu. 

AA

Etiketler: yazılım, octopod
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türk şirketi ABD'ye ''Octopod'' ile açıldı

    "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" tamamlandı

    Otobüs firmalarının ek sefer izin süresi 7 Ağustos'ta başlayacak

    Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipler belli oluyor

    1 milyon kişi yüzme öğrenecek

    YKS'de tercih dönemi başlıyor

    Düzce'de bir kişinin cesedine ulaşıldı

    Lufthansa, Kahire'ye uçuşları askıya aldığını açıkladı

    Adaylar KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajları

    Nijerya'da kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi

    Çamurunuz tutmaz!

    Eğitimde utandıran tablo

    Merkez sağ ihtiyacı büyüdü

    Prim mağduriyeti

    Suudi Arabistan, İran'ın petrol tankerini serbest bıraktı

    Moskova'da 10 binden fazla kişi sokaklara döküldü

    Çin, dini haklara saygılı olduğunu iddia ediyor

    Jeremy Hunt, Cevad Zarif ile görüştü

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin Şahinoğlu

    Harama nazar konusunda Bediüzzaman’ın hassasiyeti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlerden elinizi çekin
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Muhammed Taha Gültekin (Hafız Taha Hoca) Bediüzzaman’ı anlatıyor
    Mehmet KARA

    Çamurunuz tutmaz!
    Genel

    Eğitimde utandıran tablo
    Ali Derviş TÜRKMEN

    Ankara için okuma vakti
    Cenk ÇALIK

    Yeni Asya poşetinin hizmeti
    Süreyya Nur İŞLER

    Halil Uslu’ya rahmet duâları
    Genel

    Merkez sağ ihtiyacı büyüdü
    Havva Küçük KONUR

    Anlayana...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.