Türkiye’de 303 milyon sosyal medya hesabı var

Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu’na göre Türkiye’de 303 milyon 97 bin aktif sosyal medya hesabı var. Kullanıcılar sosyal medyada 2 saat 37 dakika geçiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater’in hazırladığı Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu’nu değerlendirdi. Uraloğlu, “Dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 5,52 milyara ulaşırken, nüfusa göre internet kullanım oranı ise yüzde 67,5 olarak gerçekleşti. Ülkemizde de bu oran dünya ortalamasının bir hayli üzerine çıkarak yüzde 86,5 oldu” diye konuştu. Türkiye’de ise aktif sosyal medya kullanıcıları nüfusumuzun yüzde 65,7’sine denk geliyor. Bu kişilerin yüzde 86,5’inin interneti benimsediğini, ülkemizde internette geçirilen zamanın ise 6 saat 51 dakika, yaklaşık 7 saat olduğunu görüyoruz. Sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayımız ise 303 milyon 97 bin. Haber Merkezi

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