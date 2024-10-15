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15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

15 Ekim 2024, Salı 02:50
Dijital çöp olarak da adlandırılan elektronik atıklar hem canlıları hem de doğayı tehdit ediyor.

Türkiye, Asya kıtasında elektronik atık üreten 5’inci ülke. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şube Başkanı Zeynep Gül Karamanlı, “Elektrikli ve elektronik eşyaların üreticileri belli bir kayıt yükümlülüğünde ve yerel yönetimler bunların toplanmasına ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüler. “ dedi.

Doğayı zehirleyen plastiklerin yanında elektronik atıkların (e-atık) yol açtığı kirlilik de dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Dünyada her yıl 50 milyon ton, Türkiye’de ise 500 bin ton e-atık çıkıyor. Türkiye’de hane başına düşen yıllık elektronik atık miktarı 42 kilogramken Almanya ve Çin’de bu rakam 24’er kilogram civarında. Türkiye’de e-atıkların sadece yüzde 10’u dünyada ise yüzde 12’si geri dönüştürülüyor. Birgün’ün aktardığına göre; Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şube Başkanı Zeynep Gül Karamanlı elektronik atıkların içeriğinde ağır metaller ve diğer tehlikeli kimyasallar olduğunu bu nedenle kirletici etkilerinin yüksek olduğunu vurguladı.

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