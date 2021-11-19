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19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Uyuduğumuz kadar internete giriyoruz

19 Kasım 2021, Cuma 18:17
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, uykuda geçen süre kadar internette vakit geçirildiğine dikkati çekerek, Türkiye’de günlük internet kullanımı süresinin 7 saat 57 dakika olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yaptığı sunumda; Türkiye’de günlük internet kullanımı süresinin 7 saat 57 dakika olduğunu belirtti. Uykuda geçen süre kadar internette vakit geçirildiğine dikkati çeken Koç, Türkiye’nin internette, dünya ortalamasından bir saat daha fazla vakit geçirdiğini söyledi. Ali Taha Koç, yaptığı sunumda; Türkiye’de günlük internet kullanımının 7 saat 57 dakika olduğunu belirtti. Günlük uyku süresi kadar internette vakit geçirildiğine dikkati çeken Koç, Türkiye’nin dünya ortalamasından bir saat fazla internette vakit geçirdiğini söyledi.

TÜRKİYE, FACEBOOK KULLANIMINDA DÜNYADA İLK 10’DA

Eraslan ise sunumunda en çok kullanılan sosyal medya platformlarının sırasıyla Youtube, Instagram, WhatsApp ve Facebook olduğunu açıklandı. Türkiye’deki Facebook kullanıcı sayısının 38 milyon olduğunu ve Türkiye’nin dünya sıralamasında 10’uncu sırada yer aldığını bildirildi. Instagram kullanıcı sayısının 46 milyon, Twitter kullanıcısının 13 milyon olduğu ifade edildi. Bu arada, Koç, Türkiye’de en çok hacklenen şeyin çocuk-bebek kameraları olduğunu da anlattı. 

Etiketler: uyku, internet
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