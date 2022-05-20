Videoların ‘sıkıcı’ kısımları atlanabilecek

YouTube, uygulamada ve internet sitesinde videoların ‘önemli’ kısımlarını öne çıkaran bir güncelleme paketini duyurdu.

Popüler video akış ve sosyal medya platformu YouTube’un üzerinde çalıştığı yeni özelliğin detayları ortaya çıktı. Yakın zamanda platforma eklenmesi beklenen özelliğe göre, videoların ‘önemli’ kısımları öne çıkarılırken ‘sıkıcı’ bölümler ise atlanabilecek. Daha önce YouTube Premium aboneleri demo olarak mevcut olan yenilik, bugün tüm kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Sputnik’de yer alan habere göre, söz konusu özelliğe göre YouTube, videonun ilerleme çubuğunda önemli gördüğü bölümleri bir grafikle öne çıkaracak. Önemli görülmeyen bölümler ise çubukta normal bir şekilde görünecek. Haber Merkezi

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