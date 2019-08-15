WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor

1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcılarını iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web sürümü 'WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleri ile gündemde. Getirilen özelliklerden ilki sayesinde sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcıların beğenisine sunulacak. Önümüzdeki günlerde kullanıma girmesi beklenen ikinci özellik ise fotoğrafları bir albüm haline getirmeye ve bu albümü kolay bir şekilde karşı tarafa göndermeyi sağlıyor. NTV

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