Whatsapp: Güncelleme özel mesajları etkilemiyor

Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp’ın tartışma konusu olan zorunlu güncelleme uygulamasına ilişkin bir açıklama da Whatsapp’ın Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

WhatsApp’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bazı söylentilere yanıt vermek ve özel mesajlarınızı uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam ettiğimiz konusunda yüzde 100 açık olmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı. WhatsApp, mesajın ardından bir açıklama görseli paylaştı: Ne WhatsApp ne de Facebook özel mesajlarınızı göremez ya da konuşmalarınızı duyamaz. WhatsApp size mesaj atan ya da arayanların kayıtlarını tutmaz. WhatsApp da Facebook da paylaşılan konumunuzu göremez. WhatsApp kişi listenizi Facebook’la paylaşmaz. WhatsApp grupları gizli kalır. Mesajlarınızı ‘yok olmaya’ ayarlayabilirsiniz. Verilerinizi indirebilirsiniz.

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