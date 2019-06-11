Yeni iş kültüründe kâğıt olmayacak

Dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri, seneler içinde oluşan kurum kültürü. Yerleşik kurum alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanan şirketler iş süreçlerini dijital ortama taşırken artık zorlanmayacak.

Dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri, seneler içinde oluşan kurum kültürü. Yerleşik kurum alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanan şirketler iş süreçlerini dijital ortama taşırken artık zorlanmayacak. İş dünyası, dijital dönüşüm alanındaki yenilikçi teknolojilere hızla uyum sağlamak ve rakiplerini geride bırakmak için yoğun bir rekabetin içerisinde. Günler süren, insan gücü, zaman, para ve verimlilik kayıplarına neden olan imzalama süreçlerini optimize etmek dijital dönüşümün önemli basamaklarından biri. Her büyüklükteki şirketin imza süreçlerini yönetebilmelerini sağlayan, Signtific, günler süren imza süreçlerinin çok kısa sürede tamamlanabilmesini sağlıyor. E-imza ve mobil imzayı destekleyen çözüm, ilave yatırım yapmadan kurumun mevcut uygulamalarına kolayca entegre edebiliyor.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve denetlenmiş çözüm, ihtiyaca uygun seçeneklerle veya ihtiyaçlarının artması durumunda mevcut modül üzerine yeni modüller inşa edilerek kullanılabiliyor. Kurum içerisinde e-imzalı iletişim ve onay yapısının uygulamalarında, e-imzalı İK süreçlerinin yönetiminde, e-imzalı bayi iletişim sürecinde kullanılan çözüm, Türkiye ile birlikte K.K.T.C.’de de kullanılabiliyor.

e-Devlet ve mobil operatörler ile uyumlu

Ürün, e-imzalı banka talimatlarında, eğitim sektöründe, e-imzalı e-Devlet entegrasyonlarında, bordo ve izin formları işlemleri gibi insan kaynaklarında süreçlerinde, bayi iletişiminde, sipariş süreçlerinde, Doküman Yönetim Sistemi ve ERP uygulamaları üzerinden e-imza onayları gibi tüm toplu imzalama işlemlerinde kullanılabiliyor. Tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyulan projelere de yasal olarak geçerli olan zaman damgası entegre edilebilmesine olanak sağlıyor. Mobil imzayı destekleyen çözüm, işletmelere mobilitenin avantajlarından da faydalanma imkanı sunuyor. İş süreçlerinin kesintisiz, hızlı ve güvenilir olmasını mümkün kılan çözüm, kâğıt israfının da önüne geçiyor.

Ek yatırıma gerek yok

Kurum içi uygulamalara e-imza ve mobil imza özelliği kazandıran çözüm hakkında bilgi veren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Her ölçekte şirket, imzalama ve onay gerektiren iş akışlarını ihtiyacına uygun Signtific modülleriyle dijitalleştirebiliyor. Ayrıca kamu kurumları ile olan iletişimleri için gereksinim

duydukları imzalama çözümlerini ve projelerini de elektronik ortama taşıyoruz. Çözüm, ek yatırım yapmadan mevcut sistemlere entegre edilebildiği için maliyet tasarrufu da sunuyor. Ayrıca çözümümüzle zamandan ve mekândan bağımsız kolay iş yapma olanağı elde ediyorlar.”