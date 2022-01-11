“Yıldızları dinleyecek” gönüllüler aranıyor

Belçikalı bilim insanları, yıldızların tesbit edilmesi veya sınıflandırılması için “yıldızları dinleyecek” gönüllüler aradıklarını duyurdu.

Belçika’daki Leuven Üniversitesi astronomları tarafından yürütülen “AstroSounds” adlı proje için oluşturulan internet sitesinde astronominin sadece görsel gözlemden ibaret olmadığı, yıldızların müzik aletleri gibi titreşimlerle sesler çıkarabildiği belirtildi. Bir müzik aletinin, çıkardığı tınılarla ayırt edilebildiği vurgulanan duyuruda, proje kapsamında yıldızlardan elde edilen sesleri insan kulağının ayırt edip edemeyeceği konusunda çalışmalar yapılacağı aktarıldı. Leuven Üniversitesi araştırmacısı Katrien Kolenberg, bazı yıldızların titreşerek insan kulağının duymayacağı şekilde dev çanlar gibi çınladığını dile getirdi. Astronom Kolenberg, bu titreşimler ve çınlamalar sebebiyle yıldızlardan gelen ışıkta değişim olduğunu, bu değişimlerin de duyulabilen seslere dönüştürülebildiğini vurguladı. Kolenberg, böylece çıkan tınıların yıldızların tesbit edilmesinde kullanılabileceğini aktardı. AA

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