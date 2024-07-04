Z kuşağının haber kaynağı TikTok

Google’ın yürüttüğü araştırma, gençlerin geleneksel haber kaynaklarından ziyade sevdikleri etkili kişilerin sosyal medya paylaşımlarına ve yorum bölümündeki görüşlere güvendiğini gösteriyor.

Bulgular, Z kuşağının ve giderek artan sayıda yaşlı Amerikalının haber almak için en önemli kaynak olarak TikTok’a yöneldiğini gösteren çeşitli araştırmaların hemen ardından açıklandı. Çevrimiçi siyaset ve kutuplaşmaya odaklanan Google’ın yan kuruluşu Jigsaw’daki araştırmacılar, Z kuşağının haber medyasını nasıl tükettiğini ve bunlarla nasıl etkileşime girdiğini incelemek için yıllarca çalıştı. Z kuşağı çoğunlukla gerçek bilgileri nasıl kontrol edeceğini ve sahte haberleri nasıl ayırt edeceğini bilmesine rağmen umursamıyor. Haber Merkezi

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