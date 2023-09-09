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9 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Zaman daralıyor

09 Eylül 2023, Cumartesi 21:49
BM, yeni raporunda iklim hedeflerine ulaşmak için gösterilen çabaların yetersiz olduğunu açıkladı. Raporda, “daha iddialı tasarruf hedeflerine” ihtiyaç olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), kasım ayında Dubai’de yapılacal 28’inci İklim Konferansı öncesi yeni bir iklim raporu yayınladı. BM İklim Sekreterliği’nin (UNFCCC) yeni raporuna göre, iklim hedeflerine ulaşmak için gösterilen çabalar yeterli seviyede değil. Raporda küresel ısınma ile mücadelede zamanın daraldığı uyarısı yapılırken dünya genelindeki sera gazı emsiyonlarının küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırılandırılmasını öngören modellerle örtüşmediği dile getirildi. Rapora göre, Paris İklim Anlaşması’nın  merkezinde yer alan Ulusal Katkı Beyanları (NDC’ler) Paris’te kabul edilen iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli değil. BM İklim Sekreterliği, 1,5 derece hedefine ulaşabilmek için 2030 yılına kadarki emisyon tasarruf hedeflerinde 20,3 ile 20,9 gigatonluk açık bulunduğuna dikkat çekti. Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme göre 2, mümkün olursa 1,5 derece ile sınırılandırılmasını öngörüyor. 

İlerlemeye zarar veriyor

DW Türkçe’nin haberin göre BM’nin son raporu, Küresel Emisyonlar Durum Değerlendirmesi’nin (Global Stocktake) bir parçasını oluşturuyor. Raporda, Paris iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için hem daha iddialı tasarruf hedeflerine hem de bu hedeflerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğu belirtildi. İklim değişikliği ile mücadelenin temel ayaklarının yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılması ile fosil enerjilerinden vazgeçilmesi olduğuna dikkat çekildi. 45 sayfalık raporda, küresel ısınmanın kalkınmayla ilgili kaydedilen ilerlemeye de zarar verdiği vurgulandı. Zengin sanayileşmiş ülkelerin yoksul ülkelere iklim yardımlarının arttığı belirtilirken daha fazla yardımın şart olduğu ifade edildi. 28’inci İklim Konferansı’nın 3 Kasım-12 Aralık tarihlerinde Dubai’de düzenlenmesi planlanıyor.

Haber Merkezi

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