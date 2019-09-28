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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Madenler de birer nimettir

Cahit ÖZPINAR
28 Eylül 2019, Cumartesi
Madenler hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir.

Madenciliğimizin önemli isimlerinden Sadrettin Alpan; “insanı maden yaşatır” diyor ve şöyle devam ediyor: “Doktorların kullandığı iğneden, ameliyat aletlerine, görüntüleme cihazlarına kadar bütün tıbbî araçlar, gereçler madenlerden yapılıyor. Dertlere derman olarak aradığımız ilâçlar da madenlerin kimyevî bileşimiyle imal ediliyor. Kişiler ve fertler. Sıhhatlerini ve hayatlarını o madenler sayesinde muhafaza ediyorlar.” 

Evet madenler, insan hayatı için bu kadar önemlidir. Yediğimiz sebzelerde meyvelerde, içtiğimiz suda ette dahi mineral halinde madenler vardır.

Eğer yeryüzünde madenler olmasaydı, hayat çekilmez olurdu. Yediğimiz sebzeler, kökleriyle topraktaki mineralleri emer. O sebzeleri yiyen insanların da kanına karışır, hücrelerimize kadar taşınır. Biz de bu sayede sağlıklı bir hayata kavuşuruz. 

Bir ikram-ı İlâhi olan maden, hayatımızın her alanında yer alır. Savaş âletlerinden yolcu ve yük taşıma araçlarına, sanayiden tarıma, aydınlatmadan ısıtmaya ve meskenlerimizin yapımına kadar bir çok alanda madenlerden faydalanırız. Bugün en önemli enerji kaynağı olan petrol de bir maden ürünüdür.

Hayatımızı kolaylaştıran en önemli maden, demirdir. O kadar ki, Âyet-i Kerîme’ye de konu olmuştur. “Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır.” (Hadid Sûresi, 25) 

Zat-ı Zülcelâl’in çok büyük bir nimeti olan madenlerimizi israf etmeden, yerinde kullanmalıyız. Çünkü madenler de bizim için birer nimettir. Her nimet, şükür ister. Biz de maden gibi bir nimeti bize bahşettiği için Cenab-ı Hakk’a şükretmeliyiz. Çünkü nimet şükredilmez ise gider. Nimete şükredilirse ziyadeleşir, nimet bollaşır.

Bir insan nimetlere karşı nankörlük yapmaz. Tablacı hükmündeki insanlara teşekkür ettiğimiz gibi, asıl mal sahibine karşı iman ve ibadetle teşekkürlerimizi arz etmemiz gerekir.

Bu bağlamda kâinattaki çeşit çeşit bol olan başta maden nimeti olmak üzere bütün nimetlere karşı şükür etmeliyiz. 

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