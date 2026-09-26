ŞİİR

Madem ecel bilinmez, İleri geri gitmez, Ne yapsan fayda etmez, Ölüme hazır mıyız? Dalma dünya malına, Sevinme kazancına, Çıkamazsın yarına, Ölüme hazır mıyız? Hep planlar yaparsın, Hülyalara dalarsın, Dünyaya aldanırsın, Ölüme hazır mıyız? Bitmez bu fânî işler, Geçer gündüz geceler, Son durak seni bekler, Ölüme hazır mıyız? Henüz fırsat geçmedi, Dua vakti bitmedi, Rabbin tevbe et dedi, Ölüme hazır mıyız?

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