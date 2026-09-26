Zübeyir Gündüzalp’in Urfa günleri

Zübeyir Gündüzalp İslâhiye PTT’sinde altı-yedi ay görev yaptıktan sonra Bediüzzaman’ın isteği üzerine Urfa’ya tayinini çıkarmaya çalıştı.

Önce Adana’ya bağlı Feyzipaşa PTT’sinde bir süre çalıştıktan sonra Urfa’ya tayinini çıkardı. Zübeyir Gündüzalp Urfa’ya gelirken PTT müdürü onu garajda karşılayarak postaneye getirdi. Sonra birlikte dershaneye gittiler.

Urfa’da Risale-i Nur’un ilk tohumu Bediüzzaman’ın saff-ı evvel talebelerinden Binbaşı Hulusî Yahyagil’in tayinin çıkmasıyla başlamıştı. Hulusî Yahyagil Urfa’da tanıdığı insanları bir araya getirerek ilk ders halkasını oluşturmuştu.

Hulusî Yahyagil Urfa’dan ayrıldıktan sonra Bediüzzaman talebesi Ceylan Çalışkan’ı kısa süreliğine Urfa’ya göndermiş hizmetin devamını sağlamıştı. Bediüzzaman daha sonra Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayram’ı Urfa’ya gönderdi.

Zübeyir Gündüzalp göreve başladıktan sonra bir tanıdığı vasıtasıyla Urfa müftüsüyle tanıştı. Müftü Bediüzzaman Şam’a giderken Urfa’ya uğramış cami ve medreseleri gezerken meşrutiyeti ders vermişti. Müftü, Bediüzzaman’ın Yusuf Paşa Camii’nde verdiği konferansta onu görmüştü. Müftü Nur talebelerine yakınlığından vakıflara ait Halilürrahman Dergâhında bir odayı Zübeyir Gündüzalp ve arkadaşlarına vermişti. Zübeyir Gündüzalp’ın Urfa’da kaldığı süre içinde hiç boş durmadı. Ya okudu, ya yazdı, ya dershanede yemek yaptı ya da temizlik işleriyle uğraştı.

Zübeyir Gündüzalp PTT’de nöbetçi olduğu gecelerde postanenin bahçesinde çok verimli ve heyecanlı Risale-i Nur dersleri yaptı. Özellikle hal, hareketi, konuşması, heyecanı ve bilgisi gelenleri çok etkiledi. Sonraki zamanlarda postanenin bahçesinde akşamın serin saatlerinde vali yardımcısı, emniyet müdürü gibi üst kademedeki devlet erkânı ile de derslere devam etti. Zübeyir Gündüzalp’in risale dersleri; ağırlıklı olarak soru-cevap şeklinde devam ederdi. Sorular genellikle Bediüzzaman, Risale-i Nur hizmet tarzı ve Nurculuk üzerinde olurdu.

Memurlar sabah işe gitmeden önce dershaneye uğrar Zübeyir Gündüzalp’tan beş on dakikada olsa risale dersi dinlerlerdi. Memurlar gittikten sonra, ilkokul çocukları gelir Kur’ân-ı Kerîm dersi verir, sonra Risale-i Nur’u ve Bediüzzaman ile ilgili konuşurdu. Öğleden sonra ortaokul öğrencileri gelir onlara da Risale-i Nur’dan ders yapardı. Derslerinde Bediüzzaman’ı ve yapılan hizmetleri anlatırdı. Zübeyir Gündüzalp’in Urfa günleri hiç boş geçmedi her gün dolu doluydu.

Bu arada başta Zübeyir Gündüzalp ve diğer Nur talebeleri çocuklara Kur’ân öğrettikleri için emniyet tarafından sıkı takibi devam etmekteydi. Emniyet bazı günler dershaneye baskın düzenler kitapları toplardı. Kitaplar toplanınca talebeler elleriyle bir daha risaleleri yazarlardı. Emniyet talebelerin her adımı sıkı takip etmesine rağmen Zübeyir Gündüzalp ve diğer Nur talebeler hiçbir gün geri adım atmadılar. Cesaret ve hizmet aşkıyla hizmetlerine devam ettiler.

1953 yılı başında Zübeyir Gündüzalp, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram Nurculuk yapmak, çocuklara Kur’ân öğretmek ve Bediüzzaman’ın bir mektubunu çoğaltarak dağıtmaları üzerine ifadeleri alındı ve tutuklandılar. 40 gün Urfa cezaevinde kaldıktan sonra Isparta cezaevine gönderildiler. İki ayın sonunda Ramazan bayramında tahliye oldular. Zübeyir Gündüzalp beş-altı ay görevine dönemedi. Göreve döneceği günü beklerken tayini Ankara’ya çıktı. Burada göreve başladı. Kısa bir zaman sonra görevinden istifa ederek Bediüzzaman’ın vefatına kadar hizmetinde kaldı.

Kaynak:

İbrahim Kaygusuz-Zübeyir Gündüzalp

