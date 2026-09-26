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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

UCM, Khan, Albanase, Gouyou

Dr. Aytekin COŞKUN
26 Eylül 2026, Cumartesi
Gücü elinde bulunduranlara bakın, gerçeği göreceksiniz. UCM (Uluslararası Ceza Mahkemesi), işini yaparken yanında ve arkasında duran devletlerin yaptırım gücü pek işlemiyor, ABD ve Siyonizm’in gücü onları sindiriyor.

UCM, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan, 124 ülkenin taraf olduğu ve 2002’de Lahey’de kurulmuş bir yapı.

UCM eski başsavcısı Karim Khan, İsrail’in savaş suçları (soykırım suçu) işlediğini ve Netanyahu’nun yakalanması gerektiğini savunarak Mayıs 2024’te tutuklanmaları için dava açar. Sonrasında Trump ve Netanyahu tarafından istenmeyen adam ilan edilir. Bu da yetmez, ABD yönetimi tarafından açıktan ve zımnî olarak tehdit edilmeye başlanır.

Şubat 2025’te ABD Hazine Bakanlığı Khan’a yaptırım uygulamaya başlamış, ABD ile ticarî ilişkilerini ve ülkeye girişini kısıtlamıştır. Bazı ABD senatörleri Khan’a gönderdikleri mektupta, “İsrail’i hedef alırsan seni ve aileni hedef alırız” şeklinde açıkça tehdit ederler. Sonrasında yaptırımlar uygulanır, banka hesapları dondurulur, seyahat etme yasağı getirilir, kredi kartları ve sağlık sigorta poliçeleri iptal edilir, pasaportları işe yaramaz hâle getirilir; kısacası kimliksiz bir hâle sokularak gözdağı verilir.

Daha da vahimi ise Netanyahu hakkında tutuklama talebinde bulundu diye “görevi kötüye kullanma” iddiası ile açığa alınır. 24 Haziran 2026’da, UCM denetçisi diplomatlar, başsavcı Karim Khan’ın genç bir çalışanla uygunsuz bir cinsel ilişki yaşadığı sonucuna vararak görevden alınmasını tavsiye eder. İsrail istihbaratının uydurduğu “cinsel taciz” yaftası sonrası baskılara dayanamayan UCM’nin Taraf Devletler Meclisi, Karim Khan’ı açığa alır.

Francesca Albanese, BM özel raportörü, BM Konsey toplantısında, “İsrail’in Gazze’deki enkazı kaldırarak kendi soykırımının kanıtlarını yok etmeye çalıştığı” uyarısını yapar. İsrail Gazze’deki enkazı kaldırıyor, kanıtların uluslararası alanda düzgün şekilde toplanmasının önüne set çekiliyor. Bu tavır büyük bir suçtur. Gazze’de “gördüklerimizin çok ötesinde soykırım var” şeklinde açıklama yapar. Nazilerin ya da Hutuların (Ruanda’da 1994 yılında 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu’nun katledilmesi olayıdır) soykırım suçlarından daha büyük bir soykırımdan bahseder. “Bu şekilde gözlerden kaçırma planı işletiyorlar” der.

Bu ifade sonrasında kendisine baskıların uygulandığından bahseder. “Kredi kartım çalışmıyor, faturalarımı ödeyemiyorum. Sağlık sigortam iptal edildi. Tüm bunlar İsrail Gazze’de soykırım işliyor dediğim için başıma geliyor.” Hukuk nerede?

Fransız yargıç Nicolas Gouyou, UCM’de Netanyahu için tutuklama emri çıkarması sonrası kredi kartlarının engellendiğini, adeta bir suçlu muamelesi gördüğünü söyler. Yargıçların, politikacıların, avukatların korkutulduğunu ve en önemlisi suçlu ilan edildiğini söyler.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, “BM harekete geçmeli, İran Hürmüz’ü engelleyerek uluslararası hukuku ihlal ediyor” lafına bakalım. Aklıma “Güler misin, ağlar mısın?” sözü geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Araghchi, “Uluslararası hukuk mu? ABD kızların okulunu bombaladığında, Küba’yı abluka altına aldığında, Venezuela başkanını derdest ettiğinde hukuk nerede?” der.

Netanyahu’ya karşı savaş suçları davası nedeniyle UCM Başkanı Tomoko Akane’ye ABD’nin yaptırım uygulaması...

Vance, Netanyahu’yu uyarıyor: “Bizimle oyun oynama, her şeyi kaybetme riskini göze alıyorsun. Trump senin son müttefikin. Bütün dünya zaten senden nefret ediyor.” Hukuksuzların iş birliğine en güzel örnek...

Haksızlık karşısında dimdik duran, hiçbir ayrım (benden, senden) yapmayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e saygım bir kat daha arttı.

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