"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Film çekmek oldukça zevkli bir uğraştır

Ali BEYKOZ
26 Eylül 2026, Cumartesi
Senaryo yazım safhası senaristin dünyasıdır.

Konu genellikle kendisi gelir veya ısmarlama olarak senaristi bulur. Hikâyesini oluşturduktan sonra, senarist tretmanını hafızasında oluşturur. Filmin sonu nasıl olacaktır, başı ve gelişmeler. Sonra bazen çok uzun bir süre, bazen de çok kısa bir zaman diliminde yazma işi sonuçlanır. 

Yönetmen senaryoyu okur ve genellikle “bu mükemmel olmuş, hemen çekelim” demez. Senarist ve yönetmenin senaryo konuştuğu toplantılar yapılır. Bu anlattığım kısa filmler içindir. 

Uzun filmlerde senarist yazar, yapımcıya gönderir. Yapımcı bu senaryoya yatırım yapacaksa yönetmen ile görüşür, yönetmen senaryoyu okur, senarist ile tartışır. Bazı sahnelerin tekrar yazılmasını isteyebilir. Senarist ikna olursa bu olur veya senaryo yazıldığı haliyle çekime gidilebilir. 

Kısa veya uzun filmde okuma provası olur. Yönetmen ve oyuncular bir masanın etrafında bir araya gelirler, yönetmen karakterlerin özelliklerini ve oyuncudan istediklerini anlatır. Karakter ve oyuncu aynı noktaya geldiği anda film çekime hazırdır denilebilir.

Filimin nerelerde çekileceği yönetmen ile görüşülerek tespit edilir. İzleyicinin seyrettiği şekilde birinci sahne, ikinci sahne şeklinde çekim yapılmaz. Aynı mekanda sahne sırasına bakılmadan çekimler bitirilip başka bir mekana geçilir. Öyle ki filmin son sahnesi bazen ilk gün belkide ilk çekilen sahne olabilir. 

Bir mekanda çekim yapılacaksa ve bir çok sahne çekilecekse sahnelerin gündüz veya gece çekilmelerine göre sırayla çekimine başlanır ve o mekandaki tüm çekimler bittikten sonra mekan değiştirilir.

Her film için mutlaka bir devamlılık sorumlusunun olması lazımdır. Devamlılık için bazı notların alınması ve takibinin yapılması gerekir.  Birbirini takip eden sahnelerde aynı elbisenin olması gerekmektedir. Eski bir siyah beyaz Yeşilçam filminde aktristin odadan siyah elbise ile koşarak çıktığı merdivenlerden beyaz elbise ile indiğini seyretmiştim. Detay takibi sahnede kimlerin olduğunu, oyuncuların kostümlerini, makyajlarını, saçlarını ve aksesuarlarını sahneden sahneye aynı şekilde tutar. Oyuncuların sahneye giriş yerlerini duruşlarını durdukları yerleri not alır genel ve yakın çekimlerde bunun olmasını, filmler yukarıda yazıldığı gibi kronolojik (sırayla) çekilmediği için sahnelerin birbiri ile uyuşmasını sağlar.

Filmlerde mekana göre oyuncuların sete gelmeleri sağlanmalıdır. Mekanda çekimi olmayan oyuncunun o gün gelmesinin gereği yoktur. 

Bazı filmlerde birbirleri ile aynı sahnede oyunu olmayan oyuncular hiç tanışmadan film bitebilir.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran ABD'ye 7 günlük bir plan sundu

    Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

    İtalya'da Neonazi gruba operasyon

    Soykırımcıya görülmemiş protesto

    Milli Takım, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu

    Haaretz: Netanyahu, İsrail'in itibarını en dip seviyeye sürükledi

    New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

    Her çocuğa ulaşılmalı

    Gazze’de kış öncesi insanî felaket uyarısı: Çadırların yüzde 60’ı kullanılamaz durumda

    Siyaset ikbal için değil, hizmet içindir

    Faiz ödemesi zıplaya zıplaya artıyor

    İtalya'da burka yasağı kabul edildi

    “Türkiye’yi çıkartın” deyince adım attılar

    "İstifa" iddialarını yalanladı

    Almanya’dan Trump’a red

    İran’dan komşularına havalimanı tehdidi

    AB ve 51 ülkeden Rusya’ya çağrı

    Adalar Belediyesi’ndeki seçim: Bunun adı siyasi yankesicilik

    Yüzlerce aktivist, "Filistin'e özgürlük" dedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İtalya'da Neonazi gruba operasyon
    Genel

    Soykırımcıya görülmemiş protesto
    Genel

    Milli Takım, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran ABD'ye 7 günlük bir plan sundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.