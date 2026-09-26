Film çekmek oldukça zevkli bir uğraştır

Senaryo yazım safhası senaristin dünyasıdır.

Konu genellikle kendisi gelir veya ısmarlama olarak senaristi bulur. Hikâyesini oluşturduktan sonra, senarist tretmanını hafızasında oluşturur. Filmin sonu nasıl olacaktır, başı ve gelişmeler. Sonra bazen çok uzun bir süre, bazen de çok kısa bir zaman diliminde yazma işi sonuçlanır.

Yönetmen senaryoyu okur ve genellikle “bu mükemmel olmuş, hemen çekelim” demez. Senarist ve yönetmenin senaryo konuştuğu toplantılar yapılır. Bu anlattığım kısa filmler içindir.

Uzun filmlerde senarist yazar, yapımcıya gönderir. Yapımcı bu senaryoya yatırım yapacaksa yönetmen ile görüşür, yönetmen senaryoyu okur, senarist ile tartışır. Bazı sahnelerin tekrar yazılmasını isteyebilir. Senarist ikna olursa bu olur veya senaryo yazıldığı haliyle çekime gidilebilir.

Kısa veya uzun filmde okuma provası olur. Yönetmen ve oyuncular bir masanın etrafında bir araya gelirler, yönetmen karakterlerin özelliklerini ve oyuncudan istediklerini anlatır. Karakter ve oyuncu aynı noktaya geldiği anda film çekime hazırdır denilebilir.

Filimin nerelerde çekileceği yönetmen ile görüşülerek tespit edilir. İzleyicinin seyrettiği şekilde birinci sahne, ikinci sahne şeklinde çekim yapılmaz. Aynı mekanda sahne sırasına bakılmadan çekimler bitirilip başka bir mekana geçilir. Öyle ki filmin son sahnesi bazen ilk gün belkide ilk çekilen sahne olabilir.

Bir mekanda çekim yapılacaksa ve bir çok sahne çekilecekse sahnelerin gündüz veya gece çekilmelerine göre sırayla çekimine başlanır ve o mekandaki tüm çekimler bittikten sonra mekan değiştirilir.

Her film için mutlaka bir devamlılık sorumlusunun olması lazımdır. Devamlılık için bazı notların alınması ve takibinin yapılması gerekir. Birbirini takip eden sahnelerde aynı elbisenin olması gerekmektedir. Eski bir siyah beyaz Yeşilçam filminde aktristin odadan siyah elbise ile koşarak çıktığı merdivenlerden beyaz elbise ile indiğini seyretmiştim. Detay takibi sahnede kimlerin olduğunu, oyuncuların kostümlerini, makyajlarını, saçlarını ve aksesuarlarını sahneden sahneye aynı şekilde tutar. Oyuncuların sahneye giriş yerlerini duruşlarını durdukları yerleri not alır genel ve yakın çekimlerde bunun olmasını, filmler yukarıda yazıldığı gibi kronolojik (sırayla) çekilmediği için sahnelerin birbiri ile uyuşmasını sağlar.

Filmlerde mekana göre oyuncuların sete gelmeleri sağlanmalıdır. Mekanda çekimi olmayan oyuncunun o gün gelmesinin gereği yoktur.

Bazı filmlerde birbirleri ile aynı sahnede oyunu olmayan oyuncular hiç tanışmadan film bitebilir.

