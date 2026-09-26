Aileniz güvende, rahat uyuyun!

Savcıların elbirliğiyle başlattığı “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarla çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların bir kısmı da tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yapılan bu gecikmiş operasyonun hikmetini ağızbirliğiyle açıkladılar.

Biz de “Artık rahatlıkla yatabilirsiniz. Aileniz güvendedir.” demek isterdik ama maalesef diyemiyoruz.

Zira bu LGBTİ meselesi bir günün meselesi değil ki, bir operasyonla bitmiş olsun.

Hem ahlaksızlık ve fuhuş sadece eşcinsellikle mi ilgili? Diğerleri olağan mı sayılacak?

Hem bu operasyonun çok geciktiği de açık.

Başka adlarla kurulan ama yıllardır eşcinsel ahlaksızlığını terviç etmek üzere faaliyet gösteren birçok dernekle ilgili olarak “önceki bakanlar ve savcılar ve bilhassa şahin bakan Süleyman Soylu neden uyudu” diye sorma hakkımız yok mu?

Bu operasyonlar sırasında bazı ahlaksızlık sahnelerinin bazı trollerce kamuoyunu zihnen hazırlamaya yönelik olarak abartılı biçimde sosyal medyadan servis edildiği nazara alındığında şüphelenmek için yeterli haklı sebep var.

Operasyonun, görünen yüzündeki ahlakî amaçlarından bağımsız olarak, aslında başka bazı önemli gündem konularını gizlemeye yönelik bir yönünün de olduğu fikri de kanaatimizce yabana atılamayacak bir husus.

Zira yapılan açıklamalar yeterince tatmin edici değil.

Operasyonlar neden gecikti? Tutuklananlar neden tutuklandı? Serbest kalanlar neden kaldı? Bu bağlamda adı geçen hangi derneklere ne tür işlemler yapıldı? Bu soruların cevabı belirsiz.

Emrullah Cesur’un Anadolu Ajansına yaptığı haber güzel ama yetersiz.

Her konuyu anlatan siyasîlerin, sıra bu soruların cevabına geldiğinde “bu iş bağımsız yargının işi” demelerinin ya da diyecek olmalarının bir anlamı yok.

Şu da var: Uluslararası alanda yapılanları Türkiye’de tekrar etmek de bir hile göstergesi.

Hürriyetleri askıya alan Trump ve Putin’in, kendilerini ve istibdadî icraatlarını “Biz ahlaksızlıkla mücadele ediyoruz” diyerek kılıflamasının bir benzerini Türkiye’de de yaşıyor olabiliriz.

Bir taraftan savcıları çeşitli bahanelerle cemaatlerin ve tarikatların üzerine salmaya çalışan zındıka komiteleri, acaba öbür yandan da savcıları ahlak bekçisi olarak gösterip bir yanlışı bir doğru ile örtme peşinde midir?

Bu vesileyle, bir okuyucumuzun bize ulaştırdığı bir CİMER şikayetini ve fos çıkan akıbetini de yayınlayalım ki ilgililer belki harekete geçerler.

Okuyucumuzun 2603180697 sayılı CİMER başvurusu şöyle:

“28.06.2026 pazar 01.00da kablotvnin 13. Kanalındaki sinema komedi2 adlı kanal yayınında ka… dö… adlı yabancı film yayınlandı. Filmde baştan aşağı hem kadın ve hem erkek eşcinselliğini olağan gören sahneler yardımıyla eşcinsellik reklamı vardı. Bu bir gözden kaçma hali değil bilinçli bir tercih idi. İlgililerin cezalandırılmasını talep ediyorum.”

CİMER’den ise 30.07.2026’da şu kes/yapıştır cevap gelmiş:

“RTÜK programları yayınlandıktan sonra ilgili Kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup, Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır. Yayınlar, Üst Kurul uzmanlarınca titizlikle takip edilmekte olup ve Kanun hükümlerine aykırı yayınlar için rapor düzenlenmektedir. Bu raporlar ve yayın kopyaları Üst Kurulca değerlendirilerek, gerektiğinde … müeyyideler, hukukî sürecin tamamlanması ile uygulanmaktadır. Üst Kurul şikâyet esaslı değil, re’sen denetim yapmakla birlikte, şikâyetler de titizlikle incelenmektedir. Bilgilerinize sunulur.”

Yani RTÜK Başkanı meslektaşımız Mehmet Daniş diyor ki; “Sistem işliyor. Rahat uyuyun…”

Bu tirit cevaptan sonra gel de uyu!