Arap zamkı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

Kodu E414’tür. Hashab, Kuzey Afrika’da doğal olarak yetişen ve zamk eldesinde kullanılan bir ağaç türüdür. Ticari değeri yüksek olan bir bitkidir. Anavatanı Arabistan yarımadasıdır.

En yaygın şekerleme endüstrisinde kullanılır. Sofra şekeri kristalizasyonunun engellenmesi, marşmelovda stabilize edici; karamel ve yumuşak şekerlemelerde emülgatör olarak ürünün genelinde yağın homojen dağılmasını sağlar.

Meyveli ya da gazlı içeceklerde arap zamkı emülgatör olarak işlev görür. Suda çözünürlüğü yüksek ve asit ortamda kararlı bir katkı maddesi olan arap zamkı kola özütünü ya da meyve aromasını kaplayarak çökelmeleri engeller. Toz içecek formülasyonlarında doğal meyve sularındaki opaklık, ağız hissi ve görünüşü sağlamak için arap zamkından faydalanılır. Ayrıca düşük kalorili ya da diyetetik içeceklerin imalatında arap zamkı ürünü diyet lifi bakımından zenginleştirmek için kullanılır. Dondurmalarda stabilizatör, fırıncılık ürünlerinde kıvam verici ve yağ içeren muhtelif gıdalarda emülgatör olarak istimal edilir.

Yaygın kullanımı sebebiyle genellikle günlük tüketimi de yüksektir. Bu nedenle gaza ve şişkinliğe yol açar. Bazı araştırmalar cilt alerjenlerine ve vücudun mineral emiliminin azalmasına, astım krizine, döküntülere yol açtığını göstermektedir. Hamile hayvan deneylerinde ölümlere bile sebep olmuştur. Bazı kurumlar daha ciddi araştırmalar gerektiğini savunuyorlar. Türkiye’de maalesef organik etiketli ürünlerde dahi kullanımı serbesttir. Hakkındaki az araştırmaya rağmen çıkan ölüm gibi vahim neticeler bu katkıdan uzak durulması gerektiği ihtar ediyor.