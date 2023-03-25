Askorbik asit - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E300’dür. Ticari olarak glikozun bakteriyel fermantasyonuyla sentezlenerek elde edilir. Bu üretimde GDO’lu bakterilerin kullanımı yaygındır. Hemen her ürüne antioksidan iddiasıyla eklenen ve en yaygın kullanılan katkı maddesidir. C vitamini adıyla bilinir.

Askorbik asit; Hamurun işlenme ve pişirme kalitesini arttırmak veya geliştirmek, Yüksek hacim potansiyeline sahip kuvvetli bir hamur yapmak ve elastikiyeti artırarak kolay işlenebilir bir hamur elde etmek için unlu mamüllerde yaygın olarak kullanılır. Etin havadaki oksijenle tepkimeye girerek okside olmasını engelleyerek renginin bozulmasını önlemesi ve kanserojen bir madde olan nitrozaminlerin de oluşmasını engellemesi de et sektöründe geniş bir alanda istimal edilmesine vesile olmuştur. Ayrıca, gazlı içeceklerde de bulunması sebebiyle insan sağlığı açısından ciddi problemlere yol açtığını not düşelim.

Çok az miktarda alınması durumunda yan etkisinin olmadığı iddia ediliyor. Ancak çok yaygın kullanıldığından tüketimi oldukça yüksektir. C vitamininin fazlası böbrek taşı, sindirim problemleri ve aşırı demir emilimi, ishale, böbrek taşına ve erkeklerde sperm azalmasına neden olduğu görülmüştür. Erkeklerin sperm miktarlarının her geçen gün azalması bu etkiyi doğrular niteliktedir.

Bu yan etkilerinin yanı sıra GDO’lu olabileceği için mutlaka sakınılmalıdır. Netice itibariyle neslimizi ve sağlığımızı tehdit eden bu zehrin Türkiye’de organik etiketli ürünlerde de kullanımına izin verilmesi tehlikenin ne kadar yakın olduğunu izhar eder.