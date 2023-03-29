"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

EDTA - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

29 Mart 2023, Çarşamba
Kodu E385’tir. EDTA’nın tam adı “Kalsiyum Disodyum”dur. Kalsiyum/sodyum tuzlarının sentetik bir bileşenidir.

Gıda sanayide bitkisel ve hayvansal yağ içeren maddelerin üretimi, depolanması, taşınması ve pazarlanması sırasında meydana gelecek oksidasyondan kaynaklanan zararları önlemede istimal edilir. Yani, gıdalarda meydana gelebilecek bozulma ve acımayı engeller.

Kullanıldığı gıda maddesinin kalitesini artırmaz ve gıdalara herhangi bir yabancı tat ve koku vermez. Bu yönüyle gıda maddelerinde renk ve kokuları koruyan madde olarak da bilinir. İyi kalitede hammadde, uygun bir imalat tekniği, elverişli ambalajlama ve depolama yöntemleri ile birlikte kullanıldığı ürünün kalitesini koruması sıklıkla tercih edilmesinin önünü açmıştır.

Metal bağlayıcı ve stabilizatör (ağır metal oksidasyonundan sonra kullanılsa dahi metal yapıdan ayrılır) olarak salata sosları, konserve, mayonez, dondurulmuş kabuklu deniz ürünleri ve sebzeler gibi çok sayıda üründe kullanılır. Tıpta metal zehirlenmesi tedavisinde ve toz deterjanlarda da kullanılır.

Çok yaygın kullanıldığından tüketimi yüksektir. Tüm yaş grupları açısından son derece risklidir. Uzun dönemde, yüksek doz sonucunda, yapıdan demir metal(ler)in azalmasıyla ortaya çıkar. Hayvanlarda yapılan EDTA deneylerinde kromozom hasarlarına sebep olduğu tespit edilmiştir. Kusmaya, ishale, kan pıhtılaşmasına, kas kramplarına yol açtığı için Avustralya’da yasaklanmıştır. Görüldüğü üzere gıdaların bozulma ve acılaşmasını önlemek için kullanılan EDTA’nın sağlık faturası ağırdır. Genetik dahil pek çok yönden beşere zarar veren bu zehirden mutlaka imtina edilmelidir.

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet

    Halk keyfi rejimin bedelini ödemek istemiyor

    Kendi sahamızda kaybettik

    Uyuşturucu kullanımı artıyor

    O nasıl mimarlık, nasıl mühendislik

    EYT başvuruları 600 bini geçti

    AB Filistin Temsilciliği: 2022'de Filistinlilere ait 953 bina İsrail tarafından yıkıldı veya ele geçirildi

    'Pozitif gündemin neredeyse tüm konularında ilerleme kaydedildi'

    'Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu'

    Meksika'daki göçmen merkezinde yangın çıktı: 39 kişi öldü

    Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı oldu

    2035 yılında benzinli ve dizel arabalar AB'de yasaklanacak

    3 anket şirketi: İlk turda kazanır

    Dünya Kupaları'na oyuncu gönderecek kulüplere 355 milyon dolar ödenecek

    "Hepimiz köleliğin mirası olan ırkçılıkla savaşmalıyız''

    'Rusya'nın Belarus adımını yakından takip ediyoruz'

    Netanyahu, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile anlaştı

    Ayasofya’da namaz var memlekette adalet yok

    Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme planına bir tepki de BM'den

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbe ürünü partiler
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye güvenilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarılı babaların çuvallayan oğulları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet
    Genel

    Halk keyfi rejimin bedelini ödemek istemiyor
    Genel

    Kendi sahamızda kaybettik
    Süleyman KÖSMENE

    Aile efradını gözetmek
    Cevher İLHAN

    Seçim güvenliği tartışmaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.