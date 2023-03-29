EDTA - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E385’tir. EDTA’nın tam adı “Kalsiyum Disodyum”dur. Kalsiyum/sodyum tuzlarının sentetik bir bileşenidir.

Gıda sanayide bitkisel ve hayvansal yağ içeren maddelerin üretimi, depolanması, taşınması ve pazarlanması sırasında meydana gelecek oksidasyondan kaynaklanan zararları önlemede istimal edilir. Yani, gıdalarda meydana gelebilecek bozulma ve acımayı engeller.

Kullanıldığı gıda maddesinin kalitesini artırmaz ve gıdalara herhangi bir yabancı tat ve koku vermez. Bu yönüyle gıda maddelerinde renk ve kokuları koruyan madde olarak da bilinir. İyi kalitede hammadde, uygun bir imalat tekniği, elverişli ambalajlama ve depolama yöntemleri ile birlikte kullanıldığı ürünün kalitesini koruması sıklıkla tercih edilmesinin önünü açmıştır.

Metal bağlayıcı ve stabilizatör (ağır metal oksidasyonundan sonra kullanılsa dahi metal yapıdan ayrılır) olarak salata sosları, konserve, mayonez, dondurulmuş kabuklu deniz ürünleri ve sebzeler gibi çok sayıda üründe kullanılır. Tıpta metal zehirlenmesi tedavisinde ve toz deterjanlarda da kullanılır.

Çok yaygın kullanıldığından tüketimi yüksektir. Tüm yaş grupları açısından son derece risklidir. Uzun dönemde, yüksek doz sonucunda, yapıdan demir metal(ler)in azalmasıyla ortaya çıkar. Hayvanlarda yapılan EDTA deneylerinde kromozom hasarlarına sebep olduğu tespit edilmiştir. Kusmaya, ishale, kan pıhtılaşmasına, kas kramplarına yol açtığı için Avustralya’da yasaklanmıştır. Görüldüğü üzere gıdaların bozulma ve acılaşmasını önlemek için kullanılan EDTA’nın sağlık faturası ağırdır. Genetik dahil pek çok yönden beşere zarar veren bu zehirden mutlaka imtina edilmelidir.