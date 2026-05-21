Fânî dünyadan bâkî aleme yolculuk

Evet, ölüm acı da olsa mukadderdir. İnsan, ne kadar sevdikleriyle beraber olmak istese de kaderin tayin ettiği vakit geldiğinde ayrılık kapısı açılıyor.

Son günlerde peş peşe gelen vefat haberleri gönüllerimizi hüzne boğdu. İzmir’de Hasan Şen, Batman’da Hacı Miraza Demir ve İstanbul’da Yeni Asya gazetesi Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş ağabeyimizin vefat haberleri, Risale-i Nur camiasında derin bir teessür meydana getirdi.

Bu muhterem ağabeylerimiz, ömürlerini iman ve Kur’ân hizmetine adamış, Risale-i Nur’un neşri ve yaşanması uğrunda gayret göstermiş insanlardı. Arkalarında makam, servet veya dünyevî bir ihtişam değil; güzel hatıralar, samimî dostluklar ve hizmet dolu bir hayat bıraktılar. İnsan böyle zamanlarda ölümün ne kadar yakın ve hayatın ne kadar kısa olduğunu daha derinden hissediyor.

Merhum Abdullah Bey ile vefatından yalnız bir gün önce, Hacı Mirza ağabeyin vefatı münasebetiyle WhatsApp üzerinden muhaberemiz olmuştu. Geçmişte Hacı Mirza ağabeyle yaptığım röportajı kendisine göndermiştim. Gazetenin yoğunluğu içinde olmasına rağmen aynı gün hem vefat haberini hem de röportajı yayına verdirdi. Bu hâdise bile onun hizmete verdiği ehemmiyeti göstermeye yetiyordu.

Kısmet olup yüz yüze görüşemesek de vazifesi gereği zaman zaman muhaberemiz devam ederdi. Konuşmalarında dikkat çeken en mühim hususlardan biri kırıcı olmaması, olumsuz bir meseleye bile doğrudan “hayır” dememesi ve meseleleri yapıcı bir üslupla olumlu bir noktaya taşımaya çalışmasıydı. Hâlim, selim, mütevekkil ve insanları incitmeyen bir karaktere sahipti. Böyle insanların yokluğu, yalnız ailelerinde değil, dostlarının ve hizmet ehlinin gönlünde de büyük bir boşluk bırakıyor.

Bir gün sonra vefat haberini duyduğumda gerçekten sarsıldım. İnsan bazen ölümün yakın olduğunu bilir fakat tanıdığı, sevdiği ve muhabbet beslediği kimselerin arka arkaya dar-ı bekaya göçmesi, kalpte ayrı bir hüzün meydana getiriyor. Fakat ne çare ki takdir-i İlâhî böyledir. Her kul için tayin edilmiş bir ömür vardır. Abdullah ağabeyimize de bu kadar ömür biçilmişti.

“Ölüm, ehl-i iman için bir yok oluş değil; fânî dünyadan bâki âleme geçiştir.” Hizmetle geçen bir ömür ise insanın ardından bırakabileceği en kıymetli mirastır. Rabbimiz, bu muhterem ağabeylerimizin hizmetlerini kabul buyursun kabirlerini nur, makamlarını âlî eylesin.

Başta merhum Abdullah Eraçıkbaş olmak üzere Hasan Şen ve Hacı Mirza Demir ağabeylerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve bütün camiaya sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânları Cennet olsun.