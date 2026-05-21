“Süreç”te kriz sürüyor

İktidardakilerce inkâr edilse de “süreç”in ciddi tıkanma kıskacında kaldığı her haliyle ortada.

En son DEM yöneticilerinin “süreç’te bazı tıkanmaların olduğunu hepimiz biliyoruz” yakınmasıyla iktidara “Artık adım at!” eleştirilerinin ardından iktidar mahfillerinden “on gün içinde terör örgütünün silah bırakıp bırakmadığının sahadan gelecek istihbarat raporlarına göre eş güdümlü olarak ‘yol haritası’nın belirleneceği” açıklamaları bunun göstergesi.

Aslında en son Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında “Öcalan’ın mahkûmiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhizi, PKK’yle bileşenlerinin örgüt faaliyetlerinin, silah bırakmalarının sağlıklı yürütülmesini mümkün kılacaktır” çıkışı, terör örgütünün silah bırakmadığını, faaliyetlerini sürdürdüğünü ifşa ediyor.

Keza DEM’le MHP’nin, terörist başına “kurucu önder” payesinin ardından verilecek “koordinatörlük statüsü”yle “yeni bir hamleyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiyesi” beklentisi vaziyeti ele veriyor.

“SİLAH BIRAKMA” ŞARTI DURUYOR

Hâlen “PKK’nın bütün uzantılarının ve militanlarının mutlak silah bırakması”ndan bahsedilmesi, gerçeği açığa çıkarıyor. Zira “terör örgütünün kendini feshi” bir yana “silâh bırakmadığı” resmî raporlarla belgeleniyor.

Bundandır ki “Öcalan’ın koordinatör statüsü”nün örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacağı” teminatını veren Bahçeli’nin “bunun silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmaya matuf olacağı” tavzihi kamuoyunu ikna etmiyor.

Özellikle “umud hakkı” perdesinde kırk bin insanın katlinden sorumlu terörist başına “Kürtlerin lideri ve temsilcisi” statüsüyle “süreç”in terör örgütü üzerinde bina edilmesi, daha baştan yanlış düğmelemeyle “süreç”i çıkmaza sokuyor.

Bu yüzden her fırsatta “problem yok” denildiği halde iktidar ortakları arasındaki “farklı barış”, “süreç”e dair istifhamları daha da derinleştirip arttırıyor.

AKP sözcüsünün, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda esas odak noktasının örgütün tamamen tasfiyesi olduğu”nu vurgulayıp, “sembolik olarak bir silah yakma oldu ama silah bırakma süreci henüz tamamlanmadı, yasal düzenlemelerin yapılması, çalışmaların ortaklaştırılması ancak bunun tesbitinden sonra gündeme gelebilir” şartını öne sürmesi gerçeği tescilliyor.

Bu durum, AKP’li Meclis Başkanı’nın “Terör örgütünün silah bırakması aşaması teyid edildiğinde zaten yasal düzenlemelerle ilgili partilerin çalışmaları ortaklaştırılır” ifadeleriyle ötelemesiyle teyid ediliyor.

GÜVENSİZLİK DEVAM EDİYOR…

Aslında iktidar mahfillerinden “süreç”te kritik eşiğin terör örgütünün tamamen tasfiyesi olduğu, siyasî ve yasal düzenlemelere ilişkin adımların güvenlik şartına bağlandığı” söylemi, çıkmazın açıkça ikrarı. “süreç”in Saray iktidarının sürmesi, “tek kişilik otoriter rejim”in ikamesiyle Cumhurbaşkanı’nın dördüncü kez adaylığıyla ömür boyu koltukta kalma siyasî rant hesâplarına kurban edilmesinden kaynaklandığı bir defa daha ortaya çıkıyor.

Diğer yandan DEM yöneticilerinin, “Örgüt kendini feshetti, haberleri yok galiba. Aynı dilde ısrar görüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar ve bu durum güven sarsıyor. Siyaset kurumunun, güvenlik bürokrasisinin ve Meclis’in artık üzerine düşeni yapması gerekiyor” serzenişleri “süreç öncelikleri”nde güvensizliği su yüzüne çıkarıyor.

Ancak esas vahametin, “terörsüz Türkiye” ambalajında “süreç’in yol haritası”nın, örgütün başında ecnebî istihbarat servisleriyle çalıştığını itiraf eden terörist başının koordinesine bırakılmasıyla “terör örgütünün siyasallaştırılması” olduğuna dikkat çekiliyor.

“Silahlı mücadele” yerine tâbirlerince “Kürt hareketi’nin siyasallaştırılıp” terörist başının başına “siyasallaştırma koordinatörü” olarak getirilmesiyle patlak vereceği belirtiliyor.

Neticede “terörsüz Türkiye süreci”nin terörist başıyla terör örgütü üzerinden kotarılmak istenmesi her haliyle akamete uğratıyor.

Kriz sürüyor...