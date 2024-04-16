"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Hünerli bir nefer: Karınca

Cenk ÇALIK
16 Nisan 2024, Salı
“Elbette nur-u iman ile bu mensubiyetin ve memlûkiyetin inkişafı suretinde, bir karınca bir Firavun’u o mensubiyet kuvvetiyle mağlûp ettiği gibi, o mensubiyet şerefiyle dahi, gafil ve kendi kendine malik ve başıboş kendini zanneden ve ecdadıyla ve mülk-ü Mısır ile iftihar eden ve kabir kapısında o iftiharı sönen bin Firavun kadar iftihar edebilir.” (Şualar,s.23)

Küçük boyutlu olmalarına rağmen Rabbimize olan mensubiyet kuvvetiyle karınca savunma ve savaş hususlarında son derece başarılıdır.

Besin kaynaklarının bölüşülememesi en önemli savaş sebeplerindendir. Yiyecek kaynağını ilk bulan karınca türü genellikle savaşı kazanır. Çünkü kaşif karıncalar besinin etrafını çevirerek, diğerlerinin yiyecekten alıp çevreye kendi kokularını bırakmalarını engeller. Bu yüzden de arkadan gelen koloninin üyeleri, koku izleri ile arkadaşlarına yol gösteremez.

Karıncaların savaş esnasında uyguladıkları bir takım taktikler de vardır. Bunlardan en yaygın uygulananı karıncaların kendilerini daha uzun ve büyük göstermeye çalışmalarıdır. Karınca bacaklarını mümkün olduğu kadar düzleştirerek ve kafasını kaldırarak daha uzun boylu ve daha “caydırıcı” görünmeye çalışır. Bir başka savunma taktiği ise, “düşmanı sakinleştirme”dir. Bir karınca türü (S.Invoila), kavgaya girdiğinde karnını titreterek bir zehir çıkarır ve yavaşça çene kemiğini açar. Bu sırada zehirden zarar görmemeye çalışan düşmanları, çene kemiklerini açıp ağızlarından bir damla şekerli suyu zehir çıkaran karıncanın açık çenesine aktarır. Böylece karşı tarafın dikkatini başka bir yöne çekerek, onu sakinleştirmiş olur. Karıncalar, bilim adamlarının henüz anlamadığı bir metotla, “kafa sayımı” yaparlar. Eğer yuva arkadaşları düşmanlarından daha fazlaysa daha şiddetle saldırıya geçerler. Eğer tersi söz konusuysa, hemen geri çekilirler.

Karıncaların zaman zaman uyguladıkları bir savunma metodu da, gerektiğinde kolonilerini korumak uğruna intihar ederek, düşmanlarına zarar vermeye çalışmaktır. Saundersi türü karıncalar adeta “yürüyen bomba”dır. Zehirle dolu iki büyük salgı bezi, karıncanın çenesinden vücudunun arkasına kadar uzanır. 

Asalak karıncalar başka bir karınca kolonisine hücum ettiklerinde, paniğe kapılıp kaçmalarına sebep olan feromon salgılayarak rahatlıkla koloninin yumurta ve kozalarını ele geçirir.

Kırmızı Amazon karıncası bütün işlerini kölelerine yaptırarak yaşar. Tümü asker olan bu karıncalar, besin toplayamaz ve yavrulara bakamaz. Bu karıncalar, bazı küçük yapılı kara karınca türlerinin yuvalarına saldırır, koza ve larvalarını çalar. Yuvalarına taşıdıkları kozalardan çıkan karıncalar, Amazon karıncalarının tüm işlerini üstlenir.

Karıncalar iz bırakma özellikleri sayesinde, çok büyük canlılara karşı bile kendilerini savunabilirler. Bu metot sayesinde biraraya toplanarak yusufçuk, tırtıl gibi canlılara hep beraber saldırıp, yenilgiye uğratırlar. “Basiceros” türü diğer karınca cinslerinden farklı olarak vücutları tüylerle kaplıdır. Toprak üzerinde ilerlerken yerdeki her türlü toz-toprak, çer-çöp bu tüylere yapışır. Böylelikle ortamla tam bir uyum sağlayarak, kamuflaj sayesinde fark edilmesi neredeyse imkansızdır.

Özetlemeye çalıştığımız savunma ve savaş stratejileri karıncanın Rabbimim ilhamıyla hünerli bir nefer olduğunu ispatlar. Aynı zamanda nefsimize ve kendini büyük gören Firavunlara da ibrettir vesselam.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KKM ekonominin başına büyük dert açtı

    'İsrail'in muhtemel saldırısına "daha güçlü" cevap veririz'

    İkisi de yaptırım istedi

    Merkez Bankası rekor zarar açıkladı - Hazine’nin borcu yüzde 39.6 arttı

    Yabancıların aldığı konut sayısı 385 bine dayandı

    Geniş tanımlı işsizlik % 24,5

    ‘Soruşturma hukuka uygun şekilde yürütülmeli’

    Endonezya'daki toprak kaymasında 18 kişi öldü, 2 kişiden haber alınamıyor

    "İsrail, askeri karşılık vermemeli"

    Selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye para cezası

    2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki itirazlara YSK'dan red kararı

    On binlerce kişiden İngiltere'ye bir çağrı daha: İsrail'e silah satışına son ver!

    Yargıtay Başkanı yine seçilemedi

    Bayramda trafik kazalarında 66 kişi vefat etti

    Soykırıma ABD desteği dünyayı ateşledi

    Bölge savaşına dönüşmesin

    Bu gidişle eşitsizlik ve yoksulluk artar

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama

    Gazze'de 191 günde 33 bin 729 Filistinli katledildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet
    Genel

    KKM ekonominin başına büyük dert açtı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırıyı kınamada bile çifte standart
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Risâle-i Nûr’u herkes tam anlamaz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    İran misillemesinin anlamı
    Cevher İLHAN

    Seçimin en temel mesajı
    Süleyman KÖSMENE

    Evde görevler ve sorumluluklar
    Risale-i Nur'dan

    Her bahar, haşir hakikatini ilân eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.