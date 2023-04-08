Parafin/Vazelin - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E905’tir. Petrol, madeni ya da sentetik menşeili olabilir.

Petrol/polietilen ve linyit hidrokarbonlarının sentetik karışımıdır. Tatlılarda, sakız, maya üretiminde, vitamin tabletlerinde, gazlı içecekler, kurutulmuş meyve, şekerleme başta olmak üzere pek çok üründe kullanılır.

Köpük engelleyici ajan olarak da kullanılır. Çikolatalar hariç şekerleme ürünlerinde, sakız, hazır kahve, limonata, dondurma da çözücü ve köpük engelleyici olarak; kavun, karpuz, portakal, avokado, armut, ayva, limon, elma, papaya gibi çok sayıda meyvede parlatıcı ve çürüme geciktirici olarak kullanılır. Parafin BHA (E320), BHT(E321) katkı maddelerine de eklenir. Meyvelerin kabuklarında kullanıldığından içeri geçmediği iddia edilse de laboratuvar testlerinde geçtiği görülmüştür.

FAO ve WHO ekiplerinin 1991’de yaptırdığı araştırma, karaciğer ve lenf sistemi sorunlarına yol açtığını göstermiştir. Aynı ekibin 1995’de fareler üzerinde yaptığı deneyde de kanser lezyonlarına sebep olduğu gözlenmiştir. Yağların ve yağda çözünen vitaminlerin emilimini yavaşlatabilir, bağırsak kanserine yol açabilir. Müshil etkisi vardır. Her dozu toksik olduğundan, ADI değeri sıfıra indirilmiştir. Vitamin ve mineral emilimine engel olur, ishale yol açar. Hamileler ve bebeklerde kanamalara yol açar.

Görüldüğü üzere menfi tesiri bebeklerden yetişkinlere kadar toplumun tüm kesimini kapsar. Sağlık problemlerin başında çeşitli kanserlere sebep olması ise tehlikenin büyüklüğünden haber verir. Şifa kaynağı meyvelerin çürümesinin geciktirilmesinin faturası kanser olması üzerinde düşünmek elzemdir vesselam.