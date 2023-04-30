Propilen glikol - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E1520’dir. Propilen glikol, en yaygın on katkıdan biridir ve dünya çapında üretimi yılda 2 milyon tonu aşmaktadır.

Ticari olarak propilen ve karbonattan üretilir. Çeşitli bileşenlerin karıştırılmasını teşvik eder, aromatik maddeleri çözer ve tutar, nemi muhafaza eder ve raf ömrünü uzatır.

Gazlı içecekler dahil alkollü ve ferahlatıcı içecekler, diyet, ekmek, bisküvi, çörek, hamur işleri ve kek olarak kabul edilen yulaf ezmeli kurabiyeler, dondurulmuş yarı bitmiş ürünler, süzme tahıl peyniri, gıda aromaları, sakız, şekerleme, margarin, az yağlı dondurma ve buzlu şeker başlıca kullanıldığı gıdalardır.

Bazı insanların büyümesinde, propilen glikole karşı ters reaksiyonlar meydana getirdiği görülmüştür. Fare deneylerinde vitamin ve mineral alımının azalmasına, böbrek hasarlarına, körlüğe, sinir sistemi bozukluklarına hatta ölümlere sebep olmuştur. Köpek ve kedilerde kan hastalıklarına neden olmuştur, bu sebepten yemlerinde kullanımı yasaktır. Doktorlarca, karaciğer hastalıklarına ve egzamaya yol açtığı çok kez rapor edilmiştir. Bebek ve çocuklarda vitamin ve mineral alımını azalttığı ve kalıcı fizyolojik sorunlara sebep olduğu gerekçesiyle bazı ülkelerce bebek mamalarında kullanımı yasaklanmıştır.

Uzun süreli kullanımda bağımlılık yapar, cildi, gözleri ve ciğerleri tahriş eder; cilde temas ettiğinde kontakt dermatit veya kontakt ürtiker gibi alerjik tepkilere yol açabilir. Depresyona, şuur kaybına sebep olabilir. Biyolojik ve ruhani zarar riskinden dolayı bu katkıdan uzak durmak en selametli yoldur.