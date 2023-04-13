Sakkarin - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E954’tir. Şekerin 300 katı sentetik bir tatlandırıcı olup, benzoik asit (E210) sodyum benzoat (E211) gibi tolüenden elde edilir.

Toluen ise gazyağından (petrol) elde edilir. Yakıtlarda oktan artırıcı olarak da kullanılan toluen, TNT (trinitron toluen) patlayıcısının ana maddesidir. Daha da önemlisi bu ürün, şekerin şerrinden kaçmak isteyen insanlara ve diyabet hastalarına tükettirilir. Diyet tatlıları, hazır çorba, şekerleme, dondurma, reçel, konserve, un ürünleri, sos ve içecekler, ilaç ve diş macunları gibi çok sayıda alanda kullanılır.

En önemlisi başta idrar kesesinde olmak üzere olası kanser yapıcı etkisidir. Kanserojen ve alerjen olduğu ispatlanmış olup, bu sebeple birçok ülkede yasaktır. Bazı ülkelerde ise ‘sağlığınıza zararlı olabilir’ ibaresiyle satışına izin veriliyor. Bağırsak tıkanması, bağırsakta ur oluşumu ve diyabete yol açar. Sigara içenlerde kanseri hızlandırır. B vitaminlerinin emilimini olumsuz etkiler.

Bağırsak mikroflorasını bozduğundan, dolayısıyla mide bulantısı, ishal veya kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik ve artan gaz üretimi gibi rahatsız edici semptomların ortaya çıkmasına sebep olur. Yine araştırmalarda Sakkarin’in epitel dokuda yapısal değişikliğe sebep olduğu görülmüş ve bebeğe geçip birikim yapacağı belirlenerek çoğu ülkede hamile kadınlarda kullanımı yasaklanmıştır.

Petrolden elde edilmesi, kanserojen ve alerjen olması, buna bağlı olarak pek çok ülkede yasaklanması sağlığını düşünen için net mesaj veriyor vesselam.