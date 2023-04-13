"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sakkarin - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Cenk ÇALIK
13 Nisan 2023, Perşembe
Kodu E954’tir. Şekerin 300 katı sentetik bir tatlandırıcı olup, benzoik asit (E210) sodyum benzoat (E211) gibi tolüenden elde edilir.

Toluen ise gazyağından (petrol) elde edilir. Yakıtlarda oktan artırıcı olarak da kullanılan toluen, TNT (trinitron toluen) patlayıcısının ana maddesidir. Daha da önemlisi bu ürün, şekerin şerrinden kaçmak isteyen insanlara ve diyabet hastalarına tükettirilir. Diyet tatlıları, hazır çorba, şekerleme, dondurma, reçel, konserve, un ürünleri, sos ve içecekler, ilaç ve diş macunları gibi çok sayıda alanda kullanılır.

En önemlisi başta idrar kesesinde olmak üzere olası kanser yapıcı etkisidir. Kanserojen ve alerjen olduğu ispatlanmış olup, bu sebeple birçok ülkede yasaktır. Bazı ülkelerde ise ‘sağlığınıza zararlı olabilir’ ibaresiyle satışına izin veriliyor. Bağırsak tıkanması, bağırsakta ur oluşumu ve diyabete yol açar. Sigara içenlerde kanseri hızlandırır. B vitaminlerinin emilimini olumsuz etkiler.

Bağırsak mikroflorasını bozduğundan, dolayısıyla mide bulantısı, ishal veya kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik ve artan gaz üretimi gibi rahatsız edici semptomların ortaya çıkmasına sebep olur. Yine araştırmalarda Sakkarin’in epitel dokuda yapısal değişikliğe sebep olduğu görülmüş ve bebeğe geçip birikim yapacağı belirlenerek çoğu ülkede hamile kadınlarda kullanımı yasaklanmıştır.

Petrolden elde edilmesi, kanserojen ve alerjen olması, buna bağlı olarak pek çok ülkede yasaklanması sağlığını düşünen için net mesaj veriyor vesselam.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK keyfiliğine hukuk şamarı - Yeni Asya'ya ilan ambargosu yargıdan döndü

    Hollanda iftarında Veda Hutbesi mesajı

    Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi’ne davetlisiniz

    Müsilaj geri mi dönüyor?

    ABD’lilerin yarısı silahlı bir olaydan etkilendi

    Urfa ve Adıyaman'ı yine su bastı

    12 bin akademisyen ülkeyi terk etti

    Bakanlıklar seçim karargâhı yapılamaz

    Kan stokları düştü, ameliyatlar erteleniyor

    Erdoğan benim vaadlerimi tekrarlıyor

    BM'den dünyaya Somali çağrısı

    Kuzey Kore yine nükleer dedi

    Dört büyüklerin 'tüm' varlıkları, toplam borçlarının 3’te 1’ine yetiyor

    Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışma" çağrısı

    Birleşmiş Milletler, Myanmar'ı şiddetle kınadı

    Tarihi Mostar Köprüsü'nde iftar coşkusu

    Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyoruz

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl vaaz, bu nasıl hutbe?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK keyfîliğine hukuk şamarı
    Mikail YAPRAK

    Hep hatırda bu dört insan...
    Ahmet BATTAL

    Genel başkanına ulaşamayan il başkanının partisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    BİK keyfiliğine hukuk şamarı - Yeni Asya'ya ilan ambargosu yargıdan döndü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Süleyman KÖSMENE

    Sahadan notlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Âdil demokratik seçim için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.