"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Bediüzzaman’dan Hulusi Beye (1)

26 Aralık 2021, Pazar
Hulusi Yahyagil Abi Üstad Bediüzzaman’ın çok yakın bir talebesi olduğundan Bediüzzaman kendisine “Hulusi Bey” diye hitab ediyor. Hulusi Abinin bir özelliği de çok soru sonmasıdır. Mektubat’ın büyük bir bölümü onun sorduğu soruların cevaplarından meydana gelmiştir.

Mektubat adlı eserde, İkinci Mektubun başında “O mezkûr ve malûm talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır” diye başladıktan sonra Üstadın kendisine gönderdiği bir hediye ile ilgili olarak, Hulusi Bey ile ilgili  şunları söylüyor: ”Bana bir hediye gönderdin; gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. 

Ben demiyorum ki: “Kardeşim ve biraderzadem olan Abdülmecid ve Abdurrahman’dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan, herkesin hediyesi reddedilse, seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez.” 1 

Dokuzuncu Mektub’un başında da şunları yazmış: “Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır” 2 Yine Yirmi Altıncı Mektub’un dördüncü mebhasının başında “Mühim bir talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır; o talebenin beş altı suallerine verilen cevaplardır” notunu düşmüştür.

Yirmi Yedinci Mektubda Hulusi Bey’e şunları söyledikten sonra gördüğü rüyasını da tabir etmiş: “Evet kardeşim, seninle mahz-i hakikat dersini almışız. Senin müjdeli, mübarek ve güzel rüyanın tabiri, Kur’ân için ve bizim için çok güzeldir. 3 Senin gibi dostlarla uzun konuşmak hem tatlı, hem makbul olduğundan, şu kısa meselede uzun konuştum, belki israf ettim.” 4 

Barla Lâhikası’nda Hulusi Bey, Üstadın rüyasını tabirinden dolayı şöyle demiş: “Nevme ait âyeti pek âli ve münasib bir surette tefsirinizle, başta herkesten ziyade muhtaç Hulusiniz” 5 

Yirmi Dokuzuncu Mektubun başında da Hulusi Bey’e şöyle hitab edilmiş: ”Aziz, Sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’âniyede pek ciddî bir arkadaşım.” 6

Üstad Hazretleri Barla Lâhikası’nda Hulusi Bey’in mektublarının Risale-i Nur’da yer bulmasının beş sebebini şöyle açıklıyor: “Hulusi ahirdeki Sözler’in ve ekser Mektubat’ın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olmuş. Ve hizmet-i Kur’ân’da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki bu iki zat (Sabri) üçünde de birinciliği kazanmıştır. Hulusi Bey; benim yegâne manevî evlâdım ve medar-ı tesellim ve hakikî varisim ve bir deha-i nuranî sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahmanın vefatından sonra, Hulusî aynen onun yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel Sözleri yazarken, onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahsî manevî bana muhatab olmuşcasına, ekseriyet-i mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. 7

Dipnotlar:

1-Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s.18. 2- A.g.e., s. 36. 3- A.g.e. s. 331. 4- A.g.e. s. 334. 5- Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 50. 6- Said Nursî, Mektubat, s. 377. 7- Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 20-21.

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize sözde savaş, özde teşvik

    Kanada İslamofobik yazı için özür diledi

    Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı

    Döviz düştü, gübre ve mazot düşmedi

    Şoför esnafı dövizin düşüşünden nasibi alamadı

    İndirim beklerken bindirim devam ediyor

    Memurlar: Vergi muafiyeti yeterli değil

    İktidardan YSK’ya: Seçime hazır mısınız?

    Önce alış fiyatları düşsün

    NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak'ta toplanacak

    85 gün sonra rahatlatan görüntü

    'Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı'

    Türkiye'de son 24 saatte 145 kişi vefat etti

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Erdoğan TOBB’a da öfkeli

    Pakistan’dan Putin’e destek

    Yoksullaşarak büyüyoruz

    Adalet Bakanı siyasette tam gaz

    Myanmar'daki cuntaya tepkiler büyüyor: 'Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman siyaseti için yol haritası
    Genel

    İktidardan YSK’ya: Seçime hazır mısınız?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan da yeni başkana çiçek verir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet önden buyursun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Geleceğe nefes olmak
    Mehmet KARA

    Hukuk devletinde erken seçim olmaz mı?
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’dan Hulusi Beye (1)
    Misbah ERATİLLA

    Mehmet Şerif Nazlıcan ve Bediüzzaman
    Genel

    Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.