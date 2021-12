Bediüzzaman’dan Hulusi Beye (1)

Hulusi Yahyagil Abi Üstad Bediüzzaman’ın çok yakın bir talebesi olduğundan Bediüzzaman kendisine “Hulusi Bey” diye hitab ediyor. Hulusi Abinin bir özelliği de çok soru sonmasıdır. Mektubat’ın büyük bir bölümü onun sorduğu soruların cevaplarından meydana gelmiştir.

Mektubat adlı eserde, İkinci Mektubun başında “O mezkûr ve malûm talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır” diye başladıktan sonra Üstadın kendisine gönderdiği bir hediye ile ilgili olarak, Hulusi Bey ile ilgili şunları söylüyor: ”Bana bir hediye gönderdin; gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin.

Ben demiyorum ki: “Kardeşim ve biraderzadem olan Abdülmecid ve Abdurrahman’dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan, herkesin hediyesi reddedilse, seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez.” 1

Dokuzuncu Mektub’un başında da şunları yazmış: “Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır” 2 Yine Yirmi Altıncı Mektub’un dördüncü mebhasının başında “Mühim bir talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır; o talebenin beş altı suallerine verilen cevaplardır” notunu düşmüştür.

Yirmi Yedinci Mektubda Hulusi Bey’e şunları söyledikten sonra gördüğü rüyasını da tabir etmiş: “Evet kardeşim, seninle mahz-i hakikat dersini almışız. Senin müjdeli, mübarek ve güzel rüyanın tabiri, Kur’ân için ve bizim için çok güzeldir. 3 Senin gibi dostlarla uzun konuşmak hem tatlı, hem makbul olduğundan, şu kısa meselede uzun konuştum, belki israf ettim.” 4

Barla Lâhikası’nda Hulusi Bey, Üstadın rüyasını tabirinden dolayı şöyle demiş: “Nevme ait âyeti pek âli ve münasib bir surette tefsirinizle, başta herkesten ziyade muhtaç Hulusiniz” 5

Yirmi Dokuzuncu Mektubun başında da Hulusi Bey’e şöyle hitab edilmiş: ”Aziz, Sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’âniyede pek ciddî bir arkadaşım.” 6

Üstad Hazretleri Barla Lâhikası’nda Hulusi Bey’in mektublarının Risale-i Nur’da yer bulmasının beş sebebini şöyle açıklıyor: “Hulusi ahirdeki Sözler’in ve ekser Mektubat’ın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olmuş. Ve hizmet-i Kur’ân’da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki bu iki zat (Sabri) üçünde de birinciliği kazanmıştır. Hulusi Bey; benim yegâne manevî evlâdım ve medar-ı tesellim ve hakikî varisim ve bir deha-i nuranî sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahmanın vefatından sonra, Hulusî aynen onun yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel Sözleri yazarken, onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahsî manevî bana muhatab olmuşcasına, ekseriyet-i mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. 7

Dipnotlar:

1-Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s.18. 2- A.g.e., s. 36. 3- A.g.e. s. 331. 4- A.g.e. s. 334. 5- Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 50. 6- Said Nursî, Mektubat, s. 377. 7- Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 20-21.