73 yıl sonra “demokratikleşme kurultayı”

Demokratlık ve hürriyetçilik esas ve misyonuyla Osmanlı devrinde Ahrarlara, Cumhuriyet döneminde Demokratlara ilmî ve fikri destek veren Bediüzzaman, yedi bin sayfalık Kur’ân tefsiri Nur Külliyatı eserlerinde, devrin gazetelerinde yazdığı makalelerde, devlet ve hükûmet mercilerine gönderdiği mektuplarda, mahkeme müdafaalarında, lâhika mektuplarında esas olarak, siyasetin halka hizmeti için bütün partileri dini - mânevî değerlere saygı ve hizmete davet eder.

Bu açıdan, 13 Ocak 1923’te Meclis’te dağıttığı on maddelik beyannamede Meclisin milletin mânevî şahsiyetiyle uyumlu olmadığı takdirde vatanın ve milletin bütünlüğünün tehlikeye gireceği ve Cumhuriyetin “mânâsız isim ve resim”den ibâret kalacağı ikazıyla, tavsiyelerde bulunur.

“MİLLİYETPERVER, HÂMİYETPERVER NÂMINA MÜSTEHAK OLURSUNUZ”

1946’da genel seçimlerinden sonra 17 Kasım 1947’de yapılan ve “partinin dini söylemlere ağırlık vermesi, partinin tüzük ve programının bu amaç doğrultusunda yenilenmesi” kararının alındığı on dokuz gün süren CHP’nin 7. Kurultayı’nın ardından Bediüzzaman’ın, Osmanlı Mebusan Meclisi’ne seçilmiş, Cumhuriyet döneminde uzun yıllar Meclis’te milletvekilliği yaptığı süre zarfında, muhtelif bakanlıklarda ve partinin çeşitli idarî kademelerinde görev alıp genel başkan vekilliğine kadar yükselmiş siyaset ve devlet adamı Hilmi Uran’a, “Eski Dahiliye Vekili, Şimdi Parti Kâtib-i Umûmisi Hilmi Bey” hitabıyla yazdığı mektuptaki tesbitler ve tavsiyeler de çok önemli. (Emirdağ Lâhikası, s. 190-191)

“Halk Fırkasının millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi”ni hatırlatıp, “umumî harp ve sâir inkılâpların icbarıyla (zoruyla) yapılan tahribatları, inkılâp kusurlarını -hususan an’ane-i diniye hakkında- tâmire çalışmasının” hem partinin siyasî geleceği ve hem vatan ve milletin istikbâli açısından ehemmiyetini beyânı da.

“İstikbâlde çok büyük bir şeref ve âhirette büyük kusuratlarına kefâret olup, hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek milliyetperver, hâmiyetperver nâmına müstehak olursunuz” târifiyle milletin inanç ve mânevî değerlerine saygı ve hizmet çağrısında bulunması da.

73 YIL SONRA YİNE AYNI MESAJ

Vakıa şu ki milletin mânevî değerleriyle barışılmasının tescili olması hasebiyle Bediüzzaman’ın partinin ikinci ismine sözkonusu mektubun yazılmasına vesile olan 7. Kongre’de, “dinimize kayıtsız kalamayız’, ‘dinsiz bir millet olmaz’ denilerek önemli kararlar alındı

“İmam Hatip okullarının (kurslarının) açılmasına, Ankara’da İlâhiyat Fakültesi kurulmasına onay verildi. Hacca gitmek isteyenlere hükûmetin döviz vereceği açıklandı, “devletçilik’ ilkesi değiştirildi, kimi partililer tanınmış evliyaların tekkelerinin, dergâhlarının açılmasını gündeme getirdi.” (Soner Yalçın, Hürriyet, 24.10. 2010)

Ayrıca “ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine okul içinde, ama ders zamanları dışında isteğe bağlı olarak din dersi verilebilir’ hükmüyle ‘çocuğumun din dersi almasını istiyorum’ dilekçesinin yeterli olduğu” kararlaştırdı. Ve din dersi uygulamasına 15 Şubat 1949’da başlandı.”

Özetle, dini ve mânevî değerlere saygı ve hizmet kararlarının alındığı CHP’nin 73 yıl önceki 7. Kurultayına “demokratikleşme kongresi” denildiği gibi, Genel Başkanın ifadesiyle “Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması” mihverli 37. Kurultaya “demokratikleşme kurultayı” denilmesi de manidar bir tecelli.