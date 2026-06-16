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16 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Trump’a övgüler neden?

Cevher İLHAN
16 Haziran 2026, Salı
“Butlan”la siyasete müdahaleyle muhalefeti dizayn tartışmaları ve ABD-İran ateşkesinin akıbetine dair yoğun iç ve dış gündemde birçok vahamet karambola getiriliyor.

En son Cumhurbaşkanı’nın ‘Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi” paylaşımının Trump tarafından alıntılanıp Truth Social hesabında “Teşekkürler Başkan Erdoğan!” övgüsü tartışmaları tetikledi. (gazeteler. 23.5.26)

Faraza bir muhalefet lideri söyleseydi, “yandaş medya”nın üzerinde aylarca tepineceği mâlum tweet, her ne kadar kamuoyundan gelen “utanç verici”, “Türkiye Cumhurbaşkanı bu sözleri söylemiş olamaz” tepkilerinin ardından silinse de Ankara’dakilerle Trump yönetimi arasındaki ilişkileri mevzubahis etti.  

Tweetteki karşılıklı övgülerin ötesinde son dönemde Trump’a ve “bölge valisi” edasıyla ortalıkta gezen ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Trump’un Suriye ve Irak özel temsilcisi “Siyonist Hıristiyan” denilen Evanjelik Tom Barrack’la Amerikalıların Türkiye’yle ilgili pervâsızca küstahça çıkışlarına suskunluğu yeniden gündeme getirdi.

EMPERYALİST, ŞIMARIKÇA ÇIKIŞLARA CILIZ TEPKİ!

Gerçek şu ki Trump bir yana, bölgeyi “denetler” gibi uğradığı yerlerde, en son Antalya Diplomasi Forumu’nda Trump’un “yakışıklı, cesur” dediği geçmişte radikal grupların içinde bulunmuş olan Colanî/Şara için “kararlı ve cesur lider” övgülerini yağdıran, ABD-İngiltere güdümünde İsrail’in yanında yer alan ve her defasında Trump’a yüz milyarlarca, trilyonlarca dolar “bahşeden! Körfez ülkeleri kral ve sultanlıklarının “başarılı oldukları”nı söyleyen Barrack’a da iktidardakiler hâlâ suskun.

“Ortadoğu’da ‘güçlü liderlikler’, ‘merhametli monarşiler’ işe yarıyor. İnsan hakları adına demokrasiyi benimsemeye çalışan ülkeler başarısız” telkinleriyle “Türkiye dahil bütün bölge ülkeleri için “tek adam rejimleri”ni biçmesine tek kelime cevap verilmedi, verilmiyor.  

AKP kurucusu Adalet eski Bakanı Arınç’ın “Bir büyükelçi rahatlıkla böyle konuşabiliyorsa ve ‘persona non grata (istenmeyen kiyi) ilân edilmemişse…” diye başladığı soruyla, muhalefetin Barrrack’ın “emperyalist, yayılmacı, şımarıkça” çıkışlarını şiddetle eleştirip “derhal deport edilmeli!” talebine mukabil iktidardakilerden ses seda çıkmadı, çıkmıyor.

Bununla da kalmıyor; başta Körfez ülkeleri olmak üzere on dört ülke ile birlikte İran’a saldırıp 280 ilkokul öğrencisini bombalayıp katleden Trump’a övgüler yağdırılırken İran’ın kınanması garabeti sergilendi, sergileniyor.

“Nil’den Fırat’a uzanan bölgenin İsrail’in hakkı olduğu” iddiasıyla “arz-ı mev’ud (vaad edilmiş topraklar”) üzerinden “İsrail’in tüm Ortadoğu’yu kontrol etmesi”yle başta Filistin’le bütün Müslüman bölge ülkelerini haritadan silmeyi” amaçlayan “Siyonist ideoloji”yi savunan eski Baptist papazı Siyonist Hıristiyan ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin hadsizliği Ankara cılız tepkilerle geçiştirildi, geçiştiriyor…

“BUTLAN’A DESTEĞİN” KARŞILIĞI MI?

Bundandır ki “tweet”in perde arkası tartışılıyor. Trump’un daha önce defalarca “dostum”,“şahane bir lider, neye karışma dediysek karışmadılar, onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar” medhiyelerinin “neyin karşılığı olduğu” sorgulanıyor.  

İsrail’in Suriye’ye saldırıp Golan Tepelerini işgalini, bütün Birleşmiş Milletler kararlarını çiğneyerek Kudüs’ü “başkent” yapmasını cüretlendiren, kuşattığı başkent Şam’ı, Cumhurbaşkanı Sarayını, Genelkurmay’ı bombalamasını onaylayan Trump’a “neyin övgüsü” olduğu soruluyor.    

Trump’un Siyonist damadıyla Evanjelik danışmanlarının “yüzyıl plânı”yla Netanyahu’yla hazırladıkları Gazze’nin yanısıra Batı Şeria’yı da işgalini kalıcılaştıran, Filistin’i topyekûn ilhakı kumpaslı “büyük İsrail” hedefli “Filistin Eylem Plânı”nda Türkiye’nin yer almasının “teşekkürü” olduğu konuşuluyor.  

Bundadır ki “iktidar cephesi”nce Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını hiçe sayarak yine “tepeden talimatlandırma”yla “siyasetin sopası” haline getirilen yargı üzerinden seçilmiş belediye başkanlarını yargısız infazla görevden alıp tutuklatan 19 Mart (2025) operasyonlarının karşılığı olduğu belirtiliyor.

Veya Türkiye’yi âdeta bir siyasî kaosa sürükleyen 21 Mayıs “butlan oldubittisi”yle Trump’un muhalefeti toptan “tasfiye kumpası”na arka çıkmasının karşılığı olduğu yorumları yapılıyor… 

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  • Mehmet Türeli

    16.06.2026 07:19:24

    Filistinde on binlerce masum insanları katleden israile desdek veren, İranda binlerce masumu bizzat katleden ve birçok dünya ülkelerini huzursuz eden sapık düşünce sahibi Trump'a "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi” şeklinde öven onun bu işlediği bütün haltlerine ortak olan sefil bir olabilir ancak. Aklı selim vicdan sahibi biri bu övgüyü yapamaz.

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