“Kontrollü muhalefet” komplosu

Saray iktidarı, millet nezdinde kaybettiğinin farkında. “Tâlimatlandırılmış yargı”yla dayatılan “19 Mart operasyonları” muhalefeti “itibarsızlaştırma” yerine halkta büyük tepki görüyor.

Siyasî mühendisliklerle ana muhalefete 24 Mayıs Operasyonunun da millet nezdinde kabul görmemesi üzerine “karalama kampanyaları”yla yeni tezgâhlar kuruluyor.

Her türlü meşruiyet dışılıkla sandıkta yenemeyeceği muhalefeti “yargı darbesi”yle vesâyet altına alıp tasfiye tefrikası fitnesi daha da alevlendiriliyor. “Atanmış vesâyetli Saray muhalefeti” oluşturma siyasî sabotajları, saldırıları sürdürülüyor.

Özellikle “en kısa zamanda” olağanüstü kurultay için delegelerden yeterli imzaların bir günde toplanmasına karşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sözkonusu “olağan kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporlarını, banka hesap hareketlerini, SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan taleple mal varlıklarının araştırılması” yönündeki tehdidi, canhıraş telâşı açığa çıkarıyor.

ANAYASANIN “YSK KARARLARI GEÇERLİ” HÜKMÜ

Diğer taraftan “iktidar medyası”nca ortaya atılan “tedbir kararı” ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tuhaf çekingen tutumu tartışılıyor. Oysa hukukçular, “ihtiyatî tedbir”in kurultaya engel değil, aksine kurultayın acilen toplanma tedbiri olduğunu ifade ediyorlar. Yargıtay’ın acilen karar vermesi veya bekletilen dilekçenin geri çekilmesiyle derhal kurultaya gidilebileceğini nazara veriyorlar.

Esasen Yüksek Seçim Kurulu’nun, başta 26 Temmuz 2026 Kurultayıyla, onaylayıp mazbatalarını verdiği, yine biri olağan, ikisi olağanüstü kurultaylara dair “dilekçe”ye cevap ver(e)meyip iade etmekle “kararı”nı verdiğini, il-ilçe ve büyük kongrelerde verdiği mazbataların geçerliliğini koruduğunu, verilecek farklı bir kararının olmadığını bildirdiğini belirtiyorlar.

“Yandaş medya”da “yargı kararı”dan bahsediliyor. Asıl “yargı kararı”nın, Anayasanın 79. maddesine göre “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, (…) seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama göreviyle yetkili, kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayan YSK kararı” olduğunu, onayladığı kongre kararıyla verdiği mazbataların geçerliliğini deklâre ediyorlar.

Zira YSK’nin iki buçuk yıl önceki kararının ve mazbatalarının değil, bulunmuş bir “mahkeme”nin kararıyla bütün kongrelerin, seçimlerin iptal edilebileceğine dikkat çekiliyor.

Buna göre ısmarlama bir “mahkeme kararı”yla iki buçuk milyon “mühürsüz - geçersiz oy”un yasadışı olarak sayıma eklendiği 16 Nisan 2017 “tek adam rejimi” referandumu iptal edilebilir. Ya da Cumhurbaşkanı’nın yine Anayasaya aykırı olarak dördüncü kez aday olduğu 14-28 Mayıs 2023 seçimleri hükümsüz kılınabilir…

MUHALEFETİ SARAYA “KOLTUK DEĞNEĞİ” YAPMA!

Özetle yargının “siyasallaştırılıp” tamamen Sarayın güdümünde “siyasetin sopası” haline getirildiğinden YSK kararına sahip çık(a)mıyor; kurultay delegelerini belirlemekten “kaçınıyor!” “Mesele” yine “mahkeme”ye, Sarayın “insafına” bırakılıyor.

Özetle, seçilmiş 70 belediye başkanını, “butlan”la görevden alıp yerlerine “kayyımlar” atamakla bütün muhalefeti Saraya monte etme, iktidarın “aparatı” - “yedeği” yapma, “teslim” alma kumpası kurulmuş. Bütün muhalefet “rehin” alınmak isteniyor.

“Uydurulmuş gizli tanıklar”la, “maaşlı troller”le, şantajlarla “etnik pişmanlık itirafçıları”nın -çoğunun sonradan vazgeçtiği- “iftiraları”yla, “yandaş medya” asparagaslarıyla, “iktidara iliştirilmiş yorumcular”ın yanıltmalarıyla tetiklenen operasyonlarla, tutuklamalarla muhalefeti Sarayın arkasına takma, “otoriter rejim”e “koltuk değneği” yapma oyunlarına yelteniliyor.

Ve “otoriter rejim”in “vahim hukuk yolsuzluğu”yla “kontrollü muhalefet” kuşatması komplosuna karşı topyekûn birleşik muhalefetin, feraset ve basiretle kararlı demokratik mücadele işbirliğini zarurî kılıyor.

Başka da yolu yok…