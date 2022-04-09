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9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Günde 51 milyon dolar faiz ödeniyor!

Cevher İLHAN
09 Nisan 2022, Cumartesi
TESBİT

Her fırsatta “faizlerin düşürülmesi”nden söz edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı, “Faiz elhamdülillah o da tamam, piyasa artık faiz oranlarının nerede olması gerektiğini çok iyi bir şekilde takip ediyor ve yönlendiriyor” diyor; lâkin bankaların Merkez Bankası’ndan yüzde 14’ten aldıkları parayı yüzde 24’ten yine devlete satmaları devam ediyor.

Tesbit şu ki borcunu ödeyemeyen vatandaştan yıllık 19,2 faiz alınıyor. İhtiyaç ve ticari kredi faizi yüzde 23’ten yüzde 30-35’e, konut kredisi yüzde 17,48’den 17,89’a, konut finansmanı faizi yüzde 19’dan yüzde 36’ya ve “kur korumalı mevduat” faizi yüzde 27’ye çıkmış. “Kur korumalı mevduat”la üç ayda ödenen faiz yüzde 17,75’le devletin kesesinden yıllık yüzde 92 faiz verilmiş. Buna göre, hâlen her ay 1 milyar 551 milyon dolar, her gün 51 milyon 7 bin 895 dolar, her saat 2 milyon 125 bin dolar faizi yabancılara ödeniyor. Son 19 yılın rekoru kırılmış. 

Neticede Bakan, “faizin üstesinden geldik” diyor; ancak faiz bir tek “tabelada düşmüş. Bir tek bankaların MB’den aldığı faizlerin düşürülmüş lâkin piyasa faizleri artıyor. Milletin sırtından faiz üstüne faiz tefecilere ödeniyor, “faiz lobisi”ne hizmet ediliyor!” Böylece, öncelikle Cumhurbaşkanı’nın geçen sene “enflasyonu yüzde 18-19’lara düşürme, faizleri indirme ve sıfırlama” sözü havada kalıyor…

VAZİYET

“Döviz kurunun üstesinden gelinmiş”miş

Uzun süredir sessiz kaldığı için kulislerde “konuşma yasağı” getirildiği söylenen Maliye ve Hazine Bakanı’nın “faiz gibi döviz kurunun ötesinden geldikleri”ni söylemesi, kısa sürede kat kat fırlayan dövizin ötesinden nasıl gelindiğini sözkonusu ediyor.

Halbuki dövizle borçlanmada durum vahim. AKP’nin iktidara geldiği 2002 sonunda ülkenin dış borcu 124,9 milyar dolarken bugün dış borç 435,1 milyar doları bulmuş. 

Dolar bazında borçlanmada Mısır yüzde 3.87, Bahreyn 4.25, Fas 2.37, Suudi Arabistan 1.73, ekonomik krizdeki Ürdün yüzde 4.95 faiz ile borçlanırken Türkiye, yüzde 8,62 borçlanma ile dünyada en yüksek faizle borçlanan ülkelerin başında geliyor. Aslında Cumhurbaşkanı “devletin bütçesinden bir kuruş çıkmadı” sözünü tekrarlarken, Doların üç katına fırlamasıyla dış borç katlanırken, dolar garantili yandaş müteahhitlerin ihalelerine bütçeye konulan 42.5 lira ödeneğe 25 milyar lira eklenmesi vaziyeti açığa çıkarıyor. Hâsılı, “vatandaşların TL’ye yönelmesini öneren Cumhurbaşkanı’nın “dolar alan yaya kalır” derken, 2 lira 58 kuruş olan doların 15 liraya çıkmasıyla TL alan “yaya kalmış.”

Ve Bakan’ın “döviz kuru üstesinden geldik” cümlesini boşa çıkmış.

İLGİNÇ

“Yeni model” endişeleri…

Vadesi dolan ilk kısmı için 44 milyar lira ödenen ve TL’yi dolara endeksleyip bağlanmasıyla her şey “dolarize” edilirken, Bakan’ın “döviz kuru korumalı TL mevduatı”na dair “kur baskısı azaldı, dolar üzerinden stabil oldu” ilginç iddiası dikkat çekici.

Zira Bakan’ın ikrarıyla en değersiz duruma düşüp dibe vurduran “mevduat”ta toplandığını söylediği 600 milyar lira için onlarca milyar liranın ödenecek. Tablo ortada. Enflasyonun yüzde 150’lere vardığı, gıda enflasyonunun yüzde 200’leri bulduğu, 12.5 milyon emekli bankalara borçlu, 8 milyonunun geliri açlık sınırı altında kaldığı ağır ekonomik krizde, sadece üç ay içinde icra dosyası sayısı 2 milyon artışla 24 milyona ulaşmış. “Enflasyonun belini kırılacaktı, enflasyon şimdi milletin belini kırıyor.”

Bundandır ki muhalefet sözcülerinden Cumhurbaşkanı’na, “Allah aşkına yeni bir model icat etme” çağrıları yapılıyor.

KISACA

“Milleti de marabaları sanıyorlar…”

“Geleneksel ‘Ak Parti israf festivali’ sürüyor. Milletin bütçesinden sınırsız bütçeleri, bol maaşları rahat rahat harcamaya devam ediyorlar. Çünkü hâlâ ‘ceketimi assam seçilirim’ havasındalar. Hâlâ ülkeyi şahsi şirketleri bu büyük milleti de marabaları sanıyorlar. Giderayak sergiledikleri genişlik, rahatlık işte bundan.”

Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı

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