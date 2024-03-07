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7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İktidarın iflas itirafı

Cevher İLHAN
07 Mart 2024, Perşembe
Seçim sürecinde peşpeşe yapılan açıklamalar yirmi bir yıllık AKP iktidarında, akabinde “tek kişilik rejim”de ekonominin çökertildiğinin bizzat iktidardakilerce bariz ikrarı.

Çöküşün ikrarı, “yüzde 4.5 büyüme ile dünyada Avrupa ülkeleri arasında yerimizi aldık” diye tıpkı TÜİK’in oynanılan “tâlimatlı enflasyon rakamları” gibi uyduruk “büyüme masalı”yla övünen Cumhurbaşkanı’nın, peşinden “emekli maaşları yetersiz, ama 1.9 trilyon liralık bir kaynağı aktarmak için 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek ancak karşılayabiliriz” itirafı bunun son örneği, “emekliler için para yok” çarkı, “kaynak olmadığı” gerçeğinin itirafı.

“YOKSULLAŞTIRMAYLA ENFLASYONU DÜŞÜRME” PROGRAMI

Daha önce Hazine ve Maliye eski Bakanı Nebati’nin “tek haneli enflasyon” için Mayıs 2023 seçimlerini tarih vermesine karşı, Bakan Şimşek’in “Enflasyonun bu yıl yüzde 30’lar, gelecek yıl 14 civarına, 2026’da tek basamaklıya düşmesini hedefliyoruz. 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız” sözü, vaziyeti ele vermişti. (gazeteler, 16.2.24)

Ancak “Programda vergi istisnalarını gözden geçireceğiz, istisnalarda verimli etkin olmayanlarla ilgili çalışma yapacağız” diye konuşması, ekonomistlerce istisnai vergilerin yeniden dayatılacağının işâreti olarak yorumlanıyor.

Keza emekli maaşları asgari ücretin yarısının altında tutularak vatandaşlar satın alma güçleri yoksullaştırılıyor.

“SAKIN ‘1 NİSAN ŞAKASI’ SANMAYIN!”

Bundandır ki yerel seçimden sonra vergilerde artışa gideceğini belirten ekonomi yazarı Şeref Oğuz’un, “BunPara yoksa ya banknot matbaasını çalıştıracak ya da yeni vergiler salacağız. Hatırlayın, deprem bahanesiyle geçici olarak gelen iletişim vergisi, yatıya kalmış ve gitmemişti. Misal zaten duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek. Daha sırada birden fazla evi olanlardan alınacak ekstra konut vergisi var ki evlere şenlik. KDV ve ÖTV’de her mal ve hizmet grubu için (gıda dâhil) yukarı doğru tırmandırılacak oranlar sözkonusu… Temel KDV’nin yüzde 25’lere dayandırılması bile tasarlanan seçenekler arasında yer alıyor” ihbarında bulunması dikkat çekici. (Ekonomim.com, 1.3.24)

Ve, “Şimdi de kasada para yok. Bütçe açığının en büyük gider kalemi; faiz ödemeleri… Yandaş candaş taş mı yesin? Para yoksa vergi ne güne duruyor? 1 Nisan sonrası vatandaşa ‘sımsıkı para programı’ yetmezmiş gibi peşin vergi ile gelirlerse sakın bunu “galiba 1 Nisan şakası” algılamayın, ödeyiverin(!)” ironisi gerçeği ortaya koyuyor.

Ve bütün bunlar, “ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben” diyen Cumhurbaşkanı’nın “Bu kardeşinize yetkiyi verin, bakın nasıl faizle, dövizle enflasyonla mücadele edilecek!” vaadlerini hatırlatıyor. 

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