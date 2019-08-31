İsrail’le artan ticarî işbirliği - 2

İsrail Jerusalem Post gazetesinin, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğini açıklaması, AKP iktidarında en üst düzeyde kamuoyuna karşı “sert söylemler”le ve “kınamalar”la kalan “İsrail karşıtlığı” perdesinde bu ülkeyle ekonomik, askerî ve ticari “stratejik işbirliği”nin kat kat arttırıldığı resmî rakamlarla ortaya konuluyor.

İsrailli Bakan’ın açıklaması, İsrail askerlerinin baskın yapıp on vatandaşımızı katlettiği Türk Bayraklı Mavi Marmara yardım gemisinin çekildiği Hayfa limanına gemilerle Kuzey Irak yönetiminin hortumladığı ve bütün Irak halkının malı petrolün deniz ticaretini hatırlatıyor.

Hükûmet adına ro ro seferlerini resmen başlatan dönemin Hatay Vali Yardımcısının, ilk defa İsrail’e gidecek gemilerin kurdele kesimi kokteylinde, bu seferlerle İsrail’le Türkiye’nin birbirine bağlandığını, Cilvegözü Sınır Kapısı açılıp Suriye ile ilişkiler düzelse de İsrail’e seferlerin süreceğini söylemesi bu süreçte Ankara’nın İsrail’le ticaret hevesini gündeme getiriyor. (Milliyet, Sabah, 21.11.12)

YENİ TİCARÎ ANLAŞMALARLA…

Keza Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin, Bağdat’ı by pass ederek Kuzey Irak’la Ceyhan arasına kurulan petrol boru hattı üzerinden taşınan petrolün tankerlerle İsral’in Aşkelon limanı yakınlarına Türkiye üzerinden İsrail’e sevkiyatı sözkonusu ediyor. (gazeteler, 21.6.19)

Medyaya yansıyan dönemin Başbakan’ın oğlunun sahibi olduğu MB Shipping Company’nin iki yük gemisiyle Türkiye-İsrail arasında ticarî eşya taşıdığı süreçte, İsrail-Türkiye ticaretinin yüzde 30’la artışla bütün dönemlerin en yüksek ticaret hacmine ulaşmasının perde arkasını aralıyor.

Bunun içindir ki 2014’te İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Atina’da “Diplomatik ve ticarî ilişkilerimizin devam ettiği Türkiye’yle ticaretimiz arttı, bu güzel bir haber” diye konuşmuştu. (AA, TRT Haber, 12, 21.3.14)

THY ile İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim “ortak uçuş mili-kredi ‘IsraCard” anlaşmasının imzalandı. Şalom’a göre, bu İsrail ortaklığıyla rekor sayıda İsrailli yolculara indirim sağlanmasıyla Türkiye ile İsrail’in işbirliğine yeni bir halkanın eklenmesi bu vakıayı teyid ediyor. (gazeteler, 20.12.18)

Yine Rus uçağının düşürülmesi krizi sonrası ekonomik/ticarî alanda Türkiye’nin 5 milyar dolar ihracat, 25 milyar ithalata ilâveten ticaretten turizme 20 milyar doları bulan kaybına karşı İsrail’le yeni ek işbirliklerine gidildi. Rusya ile olan ticaret boşluğu İsrail ile dolduruldu.

Neticede, Türkiye ile İsrail arasında Serbest Ticaret Anlaşması’yla 2000 yılında bir Milyar Dolar olan Türkiye’nin İsrail’le ticaret hacmi, 2014 yılı itibarıyla 5,8 milyar ABD Dolarıyla maksimum düzeye çıktığı; 2017’de ihracatın 3,4 milyar dolar, ithalatın ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşerek dış ticaret hacmimiz ise 4,9 milyar dolar olduğu tesbitleri yaplıyor. (Trademap,123.19)

EL ALTINDAN İŞBİRLİKLERİYLE…

Bu arada bölgeye sürekli emperyalist devletleri ve şirketleri dâvet eden Rum yönetiminin “serbest ticaret bölgesi anlaşması”yla Yunanistan ve İsrail’le birlikte ABD destekli entrikalarla Türkiye karşıtı ortak askerî tatbikatlar yaptığı; Mısır’ı, Lübnan’ı ve hatta Libya’yı da kumpasa katarak Doğu Akdeniz’i tek taraflı parselleyip “münhasır ekonomik bölgeler” oluşturarak doğalgaz ve petrol arama ve sondaj ihâleleriyle Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak üç trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerinde küresel şebekelerin emperyal projeleriyle uluslar arası alanda Türkiye’nin haklarını gasbettiği sırada İsrailli yetkililer yüksünmeden Türkiye ile yeni enerji işbirliklerinden dem vurdular.

Başta Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın açıklamasıyla, onlarca milyon dolarlık silâh/mühimmat ithali, savunma sanayii ve silâh alımlı ihâleleri yapılmasının yanısıra, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz başta olmak üzere İsrailli yetkililer Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde İsrail’den Türkiye’ye doğalgazın 2019’da gelmeye başlayabileceğini söylediler. İsrail Enerji Bakanlığı Genel Direktörü Şaul Meridor “Doğalgazın transferi konusunda her senaryo için bir plânımız var” dediler. (ABC gazetesi, 21.3.17; Karar, 11.7.2017)

Özetle, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin İsrail’le el altından işbirliklerini sürdürmesiyle İsrail şımartılıyor; zulüm ve baskı politikalarıyla İsrail’in pervâsızlaşıp şımararak azgınlaşıyor…