Demokratik direnç işbirliği

İktidardakiler, seçimde kaybetme paniğiyle bütün tuşlara basıyor. Muhalefete baskınlar, gözaltıları, tehditler, şantajlar devam ediyor.

“Yargısız infaz”la tutuklanıp görevden alınan muhalefete mensup belediye başkanı vekili seçimleri öncesinde belediye meclisleri kıskaca alınıyor. İktidar belediyelerindeki “yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, kamu malını yandaşlara peşkeş, irtikâb iddiaları” soruşturulmazken, en ufak bir “duyum”la muhalefeti kriminalize eden operasyonlar sürüyor.

Aslında iktidardakilerin devletin imkân ve araçlarını tepe tepe kullanmalarına rağmen, yüz binlerce oyla -İstanbul’da 4 milyon 432 binden fazla, iktidar partili rakibine 1 milyon 100 bini aşan farkla- seçilen belediye başkanlarının evlerinin yüzlerce polisle sabahın köründe basılması, kelepçelenip günlerce gözaltında, aylarca hapis tutulmaları, binlerce sayfalık iddianamelere karşı savunma haklarının kısılması “çifte hukuk”un en bariz göstergesi.

“‘HARAM YEMEYİN’ DEDİM, YEDİLER…”

Vakıa şu ki 17-25 Aralık soruşturmalarına adı karışan bakanların Yüce Divan’a gönderilip yargılanmalarını isteyen ve “siyasi ahlâk yasası”nı çıkarmaya çalışan AKP’li eski Başbakan Davutoğlu’na partili Cumhurbaşkanı’nın “Bu yasa çıkarsa ilçe başkanlığını yapacak adam bulamayız!” çıkışı siyasetteki çürümeyi yine hatırlatmaya devam ediyor.

Muhalif siyasetçilerin on-on iki sene önceki açıklamalarının soruşturulması; Davutoğlu’nun beş sene önceki “Haram lokma yemeyin’ dedim, yediler, çevrelerini, akrabalarını zengin ettiler, beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çektiler” ifadelerine “Cumhurbaşkanına hakaret”ten soruşturma açılması vahameti ele veriyor.

İktidar partisinden bir eski belediye başkanı hakkında hazırlanıp savcılıklara gönderilen -bazıları 801 milyon doları bulan- milleti yüzlerce milyarlık zarara sokan 97 dosyadan bir teki dahi soruşturulmayıp üstü örtülürken, yalnızca yakınlarının “yurtdışına para transferi”nin “soruşturulması”yla “herkesin soruşturulduğu” algısı pompalanıyor.

Bu arada AKP’li başkanlar “tepeden tâlimat”la görevden alınarak kurtarılırken, ismi “kaçakçılığa” karışan ittifak ortağı partinin vekilleri “istifa” ettirilip yargıdan kaçırılıyor. Buna mukabil muhalefettekiler en ufak bir “duyum”la derdest edilerek aylarca-yıllarca hapis tutuluyor. Anayasa açıkça çiğnenerek AİHM kararları uygulanmıyor, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlâli” kararı Resmi Gazete’de yayınlanmayıp “muhalif” gördükleri tahliye edilmiyor.

O denli ki AKP’nin seçime katılmadığı, aday göstermediği, yüzde 3’le kaldığı mahallerde muhalefetten yüzde 50-60 oyla seçilen belediye başkanlarına iktidar partisi rozeti takılıyor. Belediye Meclislerindeki muhalefet üyeleri tehditlerle transfer ediliyor, gözaltına alınıp oy kullanmalarına yasa dışılıkla müsaade edilmiyor. Muhalefetin seçimde kazandığı iktidara geçinceye kadar oylamalar iptal edilip tekrarlatılıyor.

YİNE “CAMBAZA BAK!” OYUNUYLA

Esasen “temiz toplum” propagandasıyla gündeme getirilerek üzerinde bir süre tepinip piar yapılan iktidardakilere dair soruşturmaların hiçbirinin netice vermemesi “tezgâh”ı deşifre ediyor.

“Tezgâh”, topyekûn siyaseti itibarsızlaştırmak, milletin rızasıyla kazanamadığını korkutmalarla kapmak. Kamuoyunu “cambaza bak!” oyunu oyalamasıyla Türkiye’nin gerçek gündemi karambole getirmek.

Bu “tezgâh”la sandıkta kaybettiğini “yargı operasyonları”yla, millet irâdesini gaspla kotarmak. “İktidardakilere ayrı, muhalefettekilere ayrı ‘ikili hukuk”la belediyelere çökmek. Transferlerle, her türlü meşruiyet dışılığa tevessülle topyekûn siyaseti itibarsız-güvensiz kılmak…

Ve muhalefetin Saray’ın güdümüne alınıp “ehlileştirilerek” etkisizleştirilmesiyle “adaysızlaştırılması” senaryoları sahneleniyor. “Seçimleri kazansalar da iktidara gelemeyecekler” dezenformasyonlarıyla vatandaşlara ümitsizlik telkin ediliyor. Bundandır ki asparagaslarla muhtemel adaylar ya zindana atılıyor ya da tartıştırılıp yıpratılıyor.

Bunun içindir ki Türkiye’yi vahim vartaya düşüren “otoriter rejim”e karşı birleşik muhalefetin bütünleştirici siyasetle demokratik direnç işbirliği oldukça önemli.