"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Önce hukuksuzluklar giderilmeli

Cevher İLHAN
14 Ağustos 2025, Perşembe
Türkiye AKP iktidarında, özellikle yürütmenin yanısıra yasamayı ve yargıyı güdümüne alan “tek kişilik hükûmet”te “hibrit/melez yarı demokrasi”den “otoriter ülkeler” arasına düşerken, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü girişimleri hep neticesiz kalıyor.

16 Nisan 2017  referandumuyla yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının berhava edildiği “rejim”in baskısı her alanda ülkeyi çökertiyor.

Bu açıdan iktidardakilerin de ikrar ettiği yıkıma karşı, milletin birlik ve bütünlüğünün zemininin oluşturulmasıyla ortak demokratik iradenin tesisi ve hukukun inşasıyla temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi gerekiyor.

Madem “süreç”le Meclis Başkanı’nın teminatıyla demokrasi ve hukukun tesisine dair kanunların alt yapısı hazırlanacak; mutlaka tek imzalı KHK’larla dayatılan haksızlıkların-hukuksuzlukların giderilmesinin önünün açılması; ve daha şimdiden çöküşteki ekonomiye 150 milyar dolar (6 trilyon lira) maliyeti-zararı ekleyen siyasî rakiplerini devre dışı bıraktırma maksatlı 19 Mart siyasî operasyon dalgalarına da son verilmesi icab ediyor.

YARGISIZ İNFAZLARA SON VERİLMELİ

Bunun için sahte “gizli tanıklar”ın bühtanlarıyla derdest edilip tutuklandıktan sonra delilleri aranan, aylardır hâlâ iddianâmeleri hazırlanmayan bütün seçilmiş belediye başkanlarıyla yüzlerce yönetici, bürokrat, siyasetçi, gazeteci, sivil toplum temsilcisi derhal tahliye edilmeli.

Evvela kanunsuz “irtibat ve iltisak”la, istihbarat jurnalleri ve iftiralı ihbarlarla, yüz binlerce vatandaşın kamudan ihraçlar yargıya tâbi tutulmalı. Delilsiz, ispatsız tutuklamalar sona erdirilmeli, acilen tutuksuz yargılama esasına dönülmeli. Saray iktidarının yargıyı “siyasetin sopası” olarak istimalle muhalefeti tasfiyesi, belli soruşturmaların güdümlü “siyasîleşmiş yandaş yargıçlar”a ihalesi; zulme varan cezaları, haksızlıkları - hukuksuzlukları tashihe didinen, haksız hükümleri düzelten hâkimlerin sürülmesi oldubittisi sona erdirilmeli.

İktidar partisine mensup eski Adalet Bakanlarıyla yüksek yargı temsilcilerinin ikrarıyla yargıya güvenin sıfırlandığı şu dönemde yargıya güven sağlanmalı. Anayasanın yargının bağımsızlığı esasıyla kanunlara göre hâkim teminatıyla delilsizlikten vicdanlarıyla beraat - takipsizlik kararını veren savcı ve hâkimlerin mahkemelerinden alınıp çocuk, ticaret ve tüketici mahkemelerine atanmaları ya da emekliliğe sevkleri emrivakisine son verilmeli.

“SÜREÇ” YİNE AKAMETE UĞRAR…

Madem “süreç”le terör örgütü tasfiye ediliyor; “terör gerekçeli” bütün demokrasi ve hukuk dışılıklar giderilmeli. Meselâ kırk bin insanın katlinden mahkûm terörist başına “umut hakkı” istenirken, sırf siyasî görüşlerinden dolayı dokuz yıldır hapiste tutulan “Türkiyeleşme’ teziyle demokratikleşmeyle Kürt sorununu çözme” iradesini gösteren başta Demirtaş hakkındaki AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlâli” kararları acilen uygulanmalı.

Ülkenin maddî ve manevî enerjisini sömüren 41 yıllık terör belâsını tasfiye fırsatı heba edilmemeli. “Parti devleti”nde keyfiliklerle hukukun siyasî operasyonlarda bir “aparat” olarak kullanılmasıyla yerle bir edilmesinden artık vazgeçilmeli.

Yine “süreç”te “terörist başıyla terör örgütü elebaşlarının şartlarının düzeltilmesi” yerine, bütün vatandaşların hak ve hürriyetlerinin teminine çalışılmalı. Terörist başı ve terör örgütü elebaşlarıyla müzakereler sürerken, “kent uzlaşısı”yla seçmenin desteğinden tutuklanan belediye başkanları vakit geçirmeden işlerinin başına dönmeleriyle yaman çelişkili çarpıklıklar ve “kayyım uygulamaları” ortadan kaldırılmalı. Demokrasi ve hukuk samimiyeti bunu gerektirir.

Aksi halde “rey-i vahid-i istibdadın tek kişilik rejim”in çöküşe sürüklediği ekonomi toparlanamaz, demokrasi, hukuk - adâlet, temel hak ve hürriyetler olmaz; milletin birliği ve bütünlüğü temin edilemez, kalıcı barışa varılamaz ve “süreç” yine akamete uğrar…

Bizden bildirmesi…

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    Kürt sorunu değil; demokrasi sorunu

    15'i ''yardım bekleyenler'' olmak üzere 53 Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Hollandalı eski bakan, BM'nin "Barış için Birleşme" mekanizmasını önerdi

    Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

    Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.